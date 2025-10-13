ВИДЕО. Малиновский снова отличился за сборную, Украина повела в счете
Руслан отличился на 64-й минуте
Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вывел сборную Украины вперед в матче 4-го тура отборочного турнира на чемпионат мира 2026 протиа Азербайджана.
Руслану удалось забить с передачи Алексея Гуцуляка на 64-й минуте – 2:1.
Малиновский забил во втором матче подряд за сборную после возвращения. Руслан забил дважды Исландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Исландией и Францией. В прошлом месяце Украина играла с Азербайджаном в Баку – матч завершился вничью 1:1.
Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).
ВИДЕО. Малиновский снова отличился за сборную, Украина повела в счете
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин хочет покинуть «Реал»
По сравнению с прошлой игрой в списке отсутствует Судаков, но добавился Ярмолюк