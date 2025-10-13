Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Малиновский снова отличился за сборную, Украина повела в счете
Чемпионат мира
13 октября 2025, 23:15 | Обновлено 13 октября 2025, 23:18
Руслан отличился на 64-й минуте

УАФ. Руслан Малиновский

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вывел сборную Украины вперед в матче 4-го тура отборочного турнира на чемпионат мира 2026 протиа Азербайджана.

Руслану удалось забить с передачи Алексея Гуцуляка на 64-й минуте – 2:1.

Малиновский забил во втором матче подряд за сборную после возвращения. Руслан забил дважды Исландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Исландией и Францией. В прошлом месяце Украина играла с Азербайджаном в Баку – матч завершился вничью 1:1.

Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

По теме:
ВИДЕО. Исландия и Франция на двоих забили три гола за семь минут
Малиновский стал 12-м игроком в истории сборной Украины с 10+ голами
Исландия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
