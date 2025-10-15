Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль может уехать играть к украинцу. Предложение, которое побьет рекорд
Испания
15 октября 2025, 07:04 |
611
0

Ямаль может уехать играть к украинцу. Предложение, которое побьет рекорд

«ПСЖ» готов заплатить за испанца 250 миллионов евро

15 октября 2025, 07:04 |
611
0
Ямаль может уехать играть к украинцу. Предложение, которое побьет рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Лидер «Барселоны» Ламин Ямаль может вскоре покинуть клуб за безумные деньги.

По данным источника, «Пари Сен-Жермен» особенно заинтересован в Ламине Ямале. Парижский клуб готов предложить «Барселоне» 250 миллионов евро за молодого испанца. Французский журналист Ромен Молина подчеркнул, что «ПСЖ» хочет привести Ямаля и готов предложить для игрока все необходимое.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

Ранее о Ламине Ямале высказался Хави.

По теме:
ФОТО. Как живет Айтана Бонмати – 3-кратная обладательница Золотого мяча
ФОТО. Месси объявил о проведении молодежного турнира Messi Cup
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Барселона трансферы рекорд ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кюрасао – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 15 октября 2025, 01:08 1
Кюрасао – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Кюрасао – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 15 октября и начнется в 02:00 по Киеву

Испания – Болгария – 4:0. Дубль Мерино. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15 октября 2025, 05:50 0
Испания – Болгария – 4:0. Дубль Мерино. Видео голов и обзор матча
Испания – Болгария – 4:0. Дубль Мерино. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Футбол | 14.10.2025, 10:49
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Футбол | 14.10.2025, 08:25
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Футбол | 14.10.2025, 16:23
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 236
Футбол
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем