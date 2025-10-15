Ямаль может уехать играть к украинцу. Предложение, которое побьет рекорд

Лидер «Барселоны» Ламин Ямаль может вскоре покинуть клуб за безумные деньги.

По данным источника, «Пари Сен-Жермен» особенно заинтересован в Ламине Ямале. Парижский клуб готов предложить «Барселоне» 250 миллионов евро за молодого испанца. Французский журналист Ромен Молина подчеркнул, что «ПСЖ» хочет привести Ямаля и готов предложить для игрока все необходимое.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

Ранее о Ламине Ямале высказался Хави.