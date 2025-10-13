Футболисты и персонал национальной сборной Украины прибыли на стадион «МКС Краковия» в Кракове накануне матча 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сейчас с 4 очками в 3 матчах сборная Украины занимает второе место в своей группе квалификации к чемпионату мира. Азербайджан набрал только 1 балл в 3 встречах и в этом же квартете идет четвертым.

ВИДЕО. Игроки сборной Украины прибыли на матч против Азербайджана