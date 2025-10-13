Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Игроки сборной Украины прибыли на матч против Азербайджана
Чемпионат мира
13 октября 2025, 21:10 | Обновлено 13 октября 2025, 21:11
Игра начнется в 21:45 по киевскому времени

УАФ

Футболисты и персонал национальной сборной Украины прибыли на стадион «МКС Краковия» в Кракове накануне матча 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сейчас с 4 очками в 3 матчах сборная Украины занимает второе место в своей группе квалификации к чемпионату мира. Азербайджан набрал только 1 балл в 3 встречах и в этом же квартете идет четвертым.

Дмитрий Вус
