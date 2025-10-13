Украинский форвард, который играет в Италии, остался без главного тренера

Итальянский «Эмполи» принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером – Гвидо Пальюка покинет свою должность в ближайшее время. Об этом сообщил Tuttomercatoweb.

Руководство команды, которая выступает в Серии В, оказалось недовольным из-за неудовлетворительных результатов на футбольном поле. В последних семи матчах подопечные Гвидо победили лишь один раз, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.

На данный момент «Эмполи» продолжает поиски нового тренера – главным претендентом на эту должность остается наставник «Палермо» Алессио Дионизи. Стороны договорились о сотрудничестве с 45-летним специалистом, однако появились дополнительные трудности.

«Палермо» готов отпустить тренера, но требует финансовую компенсацию. «Эмполи» продолжает обсуждение всех условий будущей сделки. Стоит отметить, что Дионизи вернется в команду, которую возглавлял с 2020 по 2021 год.

В составе итальянского клуба выступает форвард сборной Украины U-21 Богдан Попов. В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.