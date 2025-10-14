Названы лучшие трансферы лета по версии агентов
Первое место занимает Доннарумма
Популярное издание The Athletic провело опрос среди известных агентов, которые назвали свой лучший трансфер минувшего лета.
На первое место в опросе вышел переход вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ в Манчестер Сити. Отмечается, что клуб заполучил топ-игрока за относительно небольшие деньги (около 30 миллионов евро), а Доннарумма уже стал основным и выдал несколько классных матчей.
Второе место заняла аренда Джека Грилиша из Манчестер Сити в Эвертон. Ливерпульский клуб пусть и в аренду, но подписал классного игрока, который уже забил гол и сделал 4 ассиста в 7 турах АПЛ.
Топ-3 замкнул трансфер Виктора Дьекереша из Спортинга в Арсенал.
