Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы лучшие трансферы лета по версии агентов
Англия
14 октября 2025, 19:59 | Обновлено 14 октября 2025, 20:03
459
1

Названы лучшие трансферы лета по версии агентов

Первое место занимает Доннарумма

14 октября 2025, 19:59 | Обновлено 14 октября 2025, 20:03
459
1 Comments
Названы лучшие трансферы лета по версии агентов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Популярное издание The Athletic провело опрос среди известных агентов, которые назвали свой лучший трансфер минувшего лета.

На первое место в опросе вышел переход вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ в Манчестер Сити. Отмечается, что клуб заполучил топ-игрока за относительно небольшие деньги (около 30 миллионов евро), а Доннарумма уже стал основным и выдал несколько классных матчей.

Второе место заняла аренда Джека Грилиша из Манчестер Сити в Эвертон. Ливерпульский клуб пусть и в аренду, но подписал классного игрока, который уже забил гол и сделал 4 ассиста в 7 турах АПЛ.

Топ-3 замкнул трансфер Виктора Дьекереша из Спортинга в Арсенал.

Лучшие трансферы лета по мнению агентов

По теме:
Они не нужны Турану. Пять игроков Шахтера находятся вне футбола
Трансфер зимой? Тренер гранда принял решение по звезде сборной Украины
Трансферная бомба. Обладатель Золотого мяча уже зимой может сменить клуб
Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма Джек Грилиш Эвертон трансферы АПЛ трансферы Виктор Дьекереш Арсенал Лондон
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Футбол | 14 октября 2025, 07:45 2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»

Бывший экс-динамивец – об отсутствующих игроках

Кристиан БИЛОВАР: «Ярмоленко лучше знает, как нужно играть на моей позиции»
Футбол | 14 октября 2025, 15:26 12
Кристиан БИЛОВАР: «Ярмоленко лучше знает, как нужно играть на моей позиции»
Кристиан БИЛОВАР: «Ярмоленко лучше знает, как нужно играть на моей позиции»

Защитник рассказал, почему Андрей Ярмоленко часто обращается к нему на повышенных тонах

Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 14.10.2025, 19:26
Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 14.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14.10.2025, 07:07
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
За Доннаруму дуже радий!
Ответить
0
Популярные новости
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 242
Футбол
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 8
Футбол
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 15
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем