Названы лучшие трансферы лета по версии агентов

Популярное издание The Athletic провело опрос среди известных агентов, которые назвали свой лучший трансфер минувшего лета.

На первое место в опросе вышел переход вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ в Манчестер Сити. Отмечается, что клуб заполучил топ-игрока за относительно небольшие деньги (около 30 миллионов евро), а Доннарумма уже стал основным и выдал несколько классных матчей.

Второе место заняла аренда Джека Грилиша из Манчестер Сити в Эвертон. Ливерпульский клуб пусть и в аренду, но подписал классного игрока, который уже забил гол и сделал 4 ассиста в 7 турах АПЛ.

Топ-3 замкнул трансфер Виктора Дьекереша из Спортинга в Арсенал.

Лучшие трансферы лета по мнению агентов