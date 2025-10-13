Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
13 октября 2025, 16:58 | Обновлено 13 октября 2025, 17:51
Владислав ВАНАТ: «Возможно, Франция проиграет все свои игры»

Форвард верит в успех национальной сборной Украины

13 октября 2025, 16:58 | Обновлено 13 октября 2025, 17:51
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард национальной сборной Украины Владислав Ванат заявил, что у «сине-желтых» есть все шансы занять первое место в отборочном этапе к чемпионату мира 2026 года.

– Влад, второе место и выход в плей-офф для сборной Украины – это будет максимум, учитывая начало отбора?

– Футбол – штука непредсказуемая, возможно, Франция проиграет все свои игры, может быть. Конечно, это маленький шанс, но все может быть, мне сложно сказать. Возможно, это будет и хороший результат, а может быть и плохой, – сказал Ванат.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей. Франция возглавляет квартет с 9 баллами.

МАКСИМОВ: «Не удивлюсь, если они выйдут в основе на матч с Азербайджаном»
Ассистент Ротаня в Полесье сделал прогноз на матч Украина – Азербайджан
Шесть игроков сборной Украины рискуют пропустить матч отбора против Франции
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Возможно дедушка станет бабушкой
Ответить
+2
Richard Lewis
Одразу видно: гігант думки! 
Ответить
+1
luceorius
Той Ванат, як вар'ят, меле, що попало.
Ответить
0
Brian
У Франції якісних взаємозамінних гравців вистачить на 3 склади, тому прогноз Ваната в сторону Франції явно не доречний, тим паче в нашій групі, де французи грають в пів ноги.
Ответить
0
Arera
Славицца киевская земля дураками и психами))
Ответить
0
ZANREGENT
Объективно - второе место и то это большой продарок для сборной с учётом того как она играет при Реброве. 
Ответить
0
Оберст
Пафосный 🤡 e-вanat☝️
Ответить
-1
C.Пеклов
Ванат ти e-вanat?Навіть,якщо французи програють,то що Україна всі виграє?"накурився"?Нашим хочаб сьогодні перемогти!
Ответить
-1
Sergei2112
Ага,проиграет,,,
Начнет сегодня с Азербайджана
Надо успеть сегодня попасть в контору,сделать ставку на победу Азербайджана-тогда пару лет точно можно не работать
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Любчик Гринчук
Переконаний, що наші футбольори - дебіли!!! Ось вам ще один приклад))))
Ответить
-4
