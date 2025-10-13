Сантуш получил впечатляющую сумму за разрыв контракта с АФФА

Стала известна сумма, которую Фернанду Сантуш получил за то, что преждевременно покинул сборную Азербайджана.

Как сообщает azerisport, известный специалист получил от АФФА 2 миллиона евро в качестве компенсации за разрыв соглашения. Он покинул команду после матча первого тура квалификации чемпионата мира с Исландией, где Азербайджан был разгромлен со счетом 5:0.

Сейчас специалист остается безработным, а главную команду Азербайджана возглавляет Айхан Аббасов.

