Сантуш получил впечатляющую сумму за разрыв контракта с АФФА
Компенсация составила 2 миллиона евро
Стала известна сумма, которую Фернанду Сантуш получил за то, что преждевременно покинул сборную Азербайджана.
Как сообщает azerisport, известный специалист получил от АФФА 2 миллиона евро в качестве компенсации за разрыв соглашения. Он покинул команду после матча первого тура квалификации чемпионата мира с Исландией, где Азербайджан был разгромлен со счетом 5:0.
Сейчас специалист остается безработным, а главную команду Азербайджана возглавляет Айхан Аббасов.
Ранее сообщалось о том, что Азербайджан потерял защитника перед матчем с Украиной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Раиль Мамедов не сыграет против «сине-желтых»
У Ивана Гецко есть вопросы к защитникам и нападающим