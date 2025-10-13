Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сантуш получил впечатляющую сумму за разрыв контракта с АФФА
Другие новости
13 октября 2025, 15:40 |
190
0

Сантуш получил впечатляющую сумму за разрыв контракта с АФФА

Компенсация составила 2 миллиона евро

13 октября 2025, 15:40 |
190
0
Сантуш получил впечатляющую сумму за разрыв контракта с АФФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Стала известна сумма, которую Фернанду Сантуш получил за то, что преждевременно покинул сборную Азербайджана.

Как сообщает azerisport, известный специалист получил от АФФА 2 миллиона евро в качестве компенсации за разрыв соглашения. Он покинул команду после матча первого тура квалификации чемпионата мира с Исландией, где Азербайджан был разгромлен со счетом 5:0.

Сейчас специалист остается безработным, а главную команду Азербайджана возглавляет Айхан Аббасов.

Ранее сообщалось о том, что Азербайджан потерял защитника перед матчем с Украиной.

По теме:
Милевский предупредил сборную Украины перед матчем против Азербайджана
ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Азербайджана
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч отбора ЧМ-2026
Фернанду Сантуш сборная Азербайджана по футболу компенсация
Даниил Кирияка Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Травма на тренировке. Азербайджан потерял защитника перед матчем с Украиной
Футбол | 13 октября 2025, 14:49 0
Травма на тренировке. Азербайджан потерял защитника перед матчем с Украиной
Травма на тренировке. Азербайджан потерял защитника перед матчем с Украиной

Раиль Мамедов не сыграет против «сине-желтых»

Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Футбол | 12 октября 2025, 19:52 6
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»

У Ивана Гецко есть вопросы к защитникам и нападающим

Стиль – ничто, результат – все
Футбол | 13.10.2025, 11:23
Стиль – ничто, результат – все
Стиль – ничто, результат – все
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Футбол | 12.10.2025, 16:11
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Футбол | 12.10.2025, 15:17
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Быстрый нокаут. Известный боксер из Украины уничтожил соперника за 2 раунда
Быстрый нокаут. Известный боксер из Украины уничтожил соперника за 2 раунда
11.10.2025, 19:40
Бокс
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 12
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем