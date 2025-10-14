ВИДЕО. Игрок Тоттенхэма моментально получил травму после выхода на поле
Ив Биссума лиш хотел помочь своей сборной в матче квалификации ЧМ-2026
29-летний полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума вновь получил повреждение колена в матче квалификации ЧМ-2026 за сборную Мали.
Опытный футболист должен был усилить команду в поединке против Мадагаскара, выйдя на замену на 66-й минуте. Однако уже через несколько секунд главному тренеру пришлось заменить его.
Биссума едва успел появиться на поле, как в первом же эпизоде получил серьезный удар по ногам от соперника – полузащитник так и не смог самостоятельно подняться.
Без своего звездного игрока сборная Мали завершила матч с положительным результатом – 4:1. Такой результат поднял настроение фанатам, но в турнирной таблице национальная команда заняла третье место и осталась без путевки на чемпионат мира.
Интересно, что в этом сезоне Ив не сыграл ни одного матча за «Тоттенхэм» из-за травмы колена, которое игроку придется лечить повторно.
🏥 Alors qu’on ne l’a toujours pas vu avec un maillot des Spurs cette saison, Yves Bissouma a été évacué sur civière avec le Mali…— Tottenham Hotspur 🇫🇷 (@SpursFR) October 13, 2025
Bon rétablissement 🤍pic.twitter.com/SznVlGxjp6
