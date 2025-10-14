Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Игрок Тоттенхэма моментально получил травму после выхода на поле
Чемпионат мира
14 октября 2025, 13:13 | Обновлено 14 октября 2025, 13:16
346
0

Ив Биссума лиш хотел помочь своей сборной в матче квалификации ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Ив Биссума

29-летний полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума вновь получил повреждение колена в матче квалификации ЧМ-2026 за сборную Мали.

Опытный футболист должен был усилить команду в поединке против Мадагаскара, выйдя на замену на 66-й минуте. Однако уже через несколько секунд главному тренеру пришлось заменить его.

Биссума едва успел появиться на поле, как в первом же эпизоде получил серьезный удар по ногам от соперника – полузащитник так и не смог самостоятельно подняться.

Без своего звездного игрока сборная Мали завершила матч с положительным результатом – 4:1. Такой результат поднял настроение фанатам, но в турнирной таблице национальная команда заняла третье место и осталась без путевки на чемпионат мира.

Интересно, что в этом сезоне Ив не сыграл ни одного матча за «Тоттенхэм» из-за травмы колена, которое игроку придется лечить повторно.

Ив Биссума видео ЧМ-2026 по футболу сборная Мали по футболу травма Тоттенхэм сборная Мадагаскара по футболу
Андрей Витренко Источник: Azerisport.com
Комментарии 0
