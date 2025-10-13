Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 октября 2025, 15:08 | Обновлено 13 октября 2025, 15:15
Спортивный директор клуба УПЛ прошел стажировку в Ювентусе

Юрий Габовда несколько дней провел в туринском клубе

НК Верес. Юрий Габовда и Клаудио Кьеллини

Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда прошел стажировку в лагере самого титулованного клуба Италии - туринского «Ювентуса».

В течение нескольких дней в Турине Габовда изучал специфику функционирования клуба, а также перенимал опыт работы лично от спортивного директора «Ювентуса» Клаудио Кьеллини.

Ранее Юрий Габовда принял участие в заседании Генеральной ассамблеи европейских футбольных клубов (EFC), которая проходила в Риме с 7 по 9 октября.

После 8 туров УПЛ «Верес» занимает 12 место в турнирной таблице, имея в активе 8 набранных баллов.

Следующий матч ровенчане сыграют 19 октября в 15:30, когда в рамках 9 тура УПЛ примут «Александрию».

Иван Чирко
