Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 октября 2025, 12:37 |
Хорошие новости для Ротаня. Основной игрок Полесья вернулся к тренировкам

Борис Крушинский уже тренируется в общей группе

Хорошие новости для Ротаня. Основной игрок Полесья вернулся к тренировкам
ФК Полесье. Борис Крушинский

«Полесье» сообщило о возвращении к тренировкам в общей группе Бориса Крушинского.

23-летний футболист получил травму в августе на тренировке перед матчем квалификации Лиги конференций против итальянской «Фиорентины». Тогда у Бориса был обнаружен разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Сейчас Крушинский уже полноценно тренируется и готов к возвращению на поле.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 6 матчей за «Полесье» во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

Следующий матч «Полесье» сыграет 18 октября в 18:00, когда в рамках 9 тура УПЛ примет в Житомире «Шахтер».

Борис Крушинский Полесье Житомир Полесье - Шахтер травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Полесье
