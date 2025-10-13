Хорошие новости для Ротаня. Основной игрок Полесья вернулся к тренировкам

«Полесье» сообщило о возвращении к тренировкам в общей группе Бориса Крушинского.

23-летний футболист получил травму в августе на тренировке перед матчем квалификации Лиги конференций против итальянской «Фиорентины». Тогда у Бориса был обнаружен разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Сейчас Крушинский уже полноценно тренируется и готов к возвращению на поле.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 6 матчей за «Полесье» во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

Следующий матч «Полесье» сыграет 18 октября в 18:00, когда в рамках 9 тура УПЛ примет в Житомире «Шахтер».