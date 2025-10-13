Хорошие новости для Ротаня. Основной игрок Полесья вернулся к тренировкам
Борис Крушинский уже тренируется в общей группе
«Полесье» сообщило о возвращении к тренировкам в общей группе Бориса Крушинского.
23-летний футболист получил травму в августе на тренировке перед матчем квалификации Лиги конференций против итальянской «Фиорентины». Тогда у Бориса был обнаружен разрыв мышцы задней поверхности бедра.
Сейчас Крушинский уже полноценно тренируется и готов к возвращению на поле.
В текущем сезоне полузащитник сыграл 6 матчей за «Полесье» во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.
Следующий матч «Полесье» сыграет 18 октября в 18:00, когда в рамках 9 тура УПЛ примет в Житомире «Шахтер».
