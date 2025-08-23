Проблемы для Ротаня. Полесье потеряло одного из лидеров команды

Опорный полузащитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский получил травму, из-за которой пропустит месяц и не сможет помочь «волкам» в ближайших поединках.

Накануне матча квалификации Лиги конференций 23-летний футболист получил травму на тренировке и не смог сыграть против итальянской «Фиорентины» 21 августа.

Согласно свежей информации, углубленное обследование показало, что у Крушинского – надрыв мышцы задней поверхности бедра. По прогнозам врачей, полузащитник вернется к полноценным тренировкам примерно через четыре недели.

В нынешнем сезоне украинец провел шесть матчей в составе житомирской команды. В противостояниях с черкасским ЛНЗ (0:2) и венгерским «Пакшем» (1:2) Крушинский был признан лучшим игроком команды.

Следующий поединок подопечные Руслана Ротаня проведут против «Фиорентины» в Лиге конференций. В первом матче «волки» потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.