Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 августа 2025, 12:53 |
Проблемы для Ротаня. Полесье потеряло одного из лидеров команды

Борис Крушинский прошел углубленное обследование после того, как получил травму на тренировке

Проблемы для Ротаня. Полесье потеряло одного из лидеров команды
Instagram. Борис Крушинский

Опорный полузащитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский получил травму, из-за которой пропустит месяц и не сможет помочь «волкам» в ближайших поединках.

Накануне матча квалификации Лиги конференций 23-летний футболист получил травму на тренировке и не смог сыграть против итальянской «Фиорентины» 21 августа.

Согласно свежей информации, углубленное обследование показало, что у Крушинского – надрыв мышцы задней поверхности бедра. По прогнозам врачей, полузащитник вернется к полноценным тренировкам примерно через четыре недели.

В нынешнем сезоне украинец провел шесть матчей в составе житомирской команды. В противостояниях с черкасским ЛНЗ (0:2) и венгерским «Пакшем» (1:2) Крушинский был признан лучшим игроком команды.

Следующий поединок подопечные Руслана Ротаня проведут против «Фиорентины» в Лиге конференций. В первом матче «волки» потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.

