Борис Крушинский – лучший игрок Полесья в матче с ЛНЗ

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и черкасским ЛНЗ.

Встречу принимал «Центральный стадион» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля уступили со счетом 0:2.

По итогам голосования среди болельщиков, лучшим игроком матча в составе «Полесья» был признан Борис Крушинский.

Топ-3 лучших игроков «Полесья» в матче с ЛНЗ по версии болельщиков:

1. Борис Крушинский — 47,9%

2. Николай Гайдучик — 10,4%

3. Руслан Бабенко — 4,7%

Ранее Ротань прокомментировал судейство в матче «Полесье» – ЛНЗ.