  Борис Крушинский – лучший игрок Полесья в матче с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 15:39
Борис Крушинский – лучший игрок Полесья в матче с ЛНЗ

Житомирская команд уступила со счетом 0:2

ФК Полесье. Борис Крушинский

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и черкасским ЛНЗ.

Встречу принимал «Центральный стадион» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Хозяева поля уступили со счетом 0:2.

По итогам голосования среди болельщиков, лучшим игроком матча в составе «Полесья» был признан Борис Крушинский.

Топ-3 лучших игроков «Полесья» в матче с ЛНЗ по версии болельщиков:

  • 1. Борис Крушинский — 47,9%
  • 2. Николай Гайдучик — 10,4%
  • 3. Руслан Бабенко — 4,7%

Ранее Ротань прокомментировал судейство в матче «Полесье» – ЛНЗ.

По теме:
Сергей КОВАЛЕЦ: «Создали много моментов, но не забили»
Фиорентина – один из самых неудобных соперников наших клубов в Европе
Юрий СЛАБЫШЕВ: «Могли как проиграть, так и выиграть»
Борис Крушинский Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ лучший игрок чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка
