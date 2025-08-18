Борис Крушинский – лучший игрок Полесья в матче с ЛНЗ
Житомирская команд уступила со счетом 0:2
В воскресенье, 17 августа, состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и черкасским ЛНЗ.
Встречу принимал «Центральный стадион» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
Хозяева поля уступили со счетом 0:2.
По итогам голосования среди болельщиков, лучшим игроком матча в составе «Полесья» был признан Борис Крушинский.
Топ-3 лучших игроков «Полесья» в матче с ЛНЗ по версии болельщиков:
- 1. Борис Крушинский — 47,9%
- 2. Николай Гайдучик — 10,4%
- 3. Руслан Бабенко — 4,7%
