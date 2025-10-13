Роман ГРИГОРЧУК: «Это потеря для сборной Украины»

Известный украинский тренер Роман Григорчук заявил, что потеря Георгия Судакова очень важна для национальной сборной Украины, но Сергей Ребров найдет варианты решения этой проблемы.

– Не будет играть в Кракове стопроцентно Георгий Судаков, уже улетевший из лагеря сборной Украины в Лиссабон. Кто его сможет достойно заменить: Волошин, как это было в матче с Исландией или Егор Ярмолюк? Последний как будто свое повреждение залечил.

– Конечно, отсутствие Георгия – потеря для Украины, но Ребров знает и найдет кем Судакова заменить. Не в моей компетенции ему советовать. Однажды это будет не очень правильно. На мой взгляд, мы не сильно пострадаем от этого, – сказал Григорчук.

Украинский полузащитник Георгий Судаков травмировал плечо в матче против национальной сборной Исландии и уже покинул расположение «сине-желтых». Егор Ярмолюк восстановился от повреждения и попал в заявку сборной Украины на матч против Азербайджана.