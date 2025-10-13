Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
13 октября 2025, 11:24
Роман ГРИГОРЧУК: «Это потеря для сборной Украины»

Специалист отреагировал на травму Георгия Судакова

Роман ГРИГОРЧУК: «Это потеря для сборной Украины»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук заявил, что потеря Георгия Судакова очень важна для национальной сборной Украины, но Сергей Ребров найдет варианты решения этой проблемы.

– Не будет играть в Кракове стопроцентно Георгий Судаков, уже улетевший из лагеря сборной Украины в Лиссабон. Кто его сможет достойно заменить: Волошин, как это было в матче с Исландией или Егор Ярмолюк? Последний как будто свое повреждение залечил.

– Конечно, отсутствие Георгия – потеря для Украины, но Ребров знает и найдет кем Судакова заменить. Не в моей компетенции ему советовать. Однажды это будет не очень правильно. На мой взгляд, мы не сильно пострадаем от этого, – сказал Григорчук.

Украинский полузащитник Георгий Судаков травмировал плечо в матче против национальной сборной Исландии и уже покинул расположение «сине-желтых». Егор Ярмолюк восстановился от повреждения и попал в заявку сборной Украины на матч против Азербайджана.

Роман Григорчук Георгий Судаков Егор Ярмолюк Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
