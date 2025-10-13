Роман ГРИГОРЧУК: «Это потеря для сборной Украины»
Специалист отреагировал на травму Георгия Судакова
Известный украинский тренер Роман Григорчук заявил, что потеря Георгия Судакова очень важна для национальной сборной Украины, но Сергей Ребров найдет варианты решения этой проблемы.
– Не будет играть в Кракове стопроцентно Георгий Судаков, уже улетевший из лагеря сборной Украины в Лиссабон. Кто его сможет достойно заменить: Волошин, как это было в матче с Исландией или Егор Ярмолюк? Последний как будто свое повреждение залечил.
– Конечно, отсутствие Георгия – потеря для Украины, но Ребров знает и найдет кем Судакова заменить. Не в моей компетенции ему советовать. Однажды это будет не очень правильно. На мой взгляд, мы не сильно пострадаем от этого, – сказал Григорчук.
Украинский полузащитник Георгий Судаков травмировал плечо в матче против национальной сборной Исландии и уже покинул расположение «сине-желтых». Егор Ярмолюк восстановился от повреждения и попал в заявку сборной Украины на матч против Азербайджана.
