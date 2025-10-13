Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Чемпионат мира
13 октября 2025, 10:05 | Обновлено 13 октября 2025, 10:07
5

По сравнению с прошлой игрой в списке отсутствует Судаков, но добавился Ярмолюк

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку национальной команды на матч 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана.

В список попали 23 футболиста.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник.

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Владимир Бражко, Руслан Малиновский, Алексей Гуцуляк, Николай Шапаренко, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Егор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Владислав Велетень, Иван Калюжный.

Нападающий: Владислав Ванат, Артем Довбик.

По сравнению с игрой против Исландии, в составе сборной произошло только 1 изменение. Вместо Георгия Судакова, который травмировал плечо в прошлом матче, в заявку попал Егор Ярмолюк, который как раз только что восстановился от повреждения.

Матч Украина – Азербайджан состоится 13 октября в 21:45 по киевскому времени.

Полузащитник сборной Азербайджана: Украина? Сделаем все, что в наших силах
Коуч Финляндии: «Мы проиграли 0:4, но наша защита сыграла довольно хорошо»
Букмекеры назвали фаворита игры Украина – Азербайджан
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан заявка Георгий Судаков Егор Ярмолюк
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Serebro1233
З таким складом ще й не давати результат🏆💙
#Говнюк
Ответить
0
Lulinnha
Без Жорика плоховато. Но в любом случае игра будет на половине поля азербайджанцев. Главное забить несколько голов и 3 очка брать. Пофиг если будет некрасивая игра. Главное результат. 
Ответить
0
FootFoodBol
Наконец-то , игрок с прицелом на Челси и МЮ не помешает.
Ответить
0
Микола Унгурян
МОже хоча б раз поставить не Матвієнка в ценрі захисту? 
Ответить
-1
vasilichn
Нах ребруха два дерева вызывает: конопля и матвиенко - балласт сборной...
Ответить
-1
