Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку национальной команды на матч 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана.

В список попали 23 футболиста.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник.

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Владимир Бражко, Руслан Малиновский, Алексей Гуцуляк, Николай Шапаренко, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Егор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Владислав Велетень, Иван Калюжный.

Нападающий: Владислав Ванат, Артем Довбик.

По сравнению с игрой против Исландии, в составе сборной произошло только 1 изменение. Вместо Георгия Судакова, который травмировал плечо в прошлом матче, в заявку попал Егор Ярмолюк, который как раз только что восстановился от повреждения.

Матч Украина – Азербайджан состоится 13 октября в 21:45 по киевскому времени.