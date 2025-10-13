Атлетико может выкупить игрока у Ювентуса за 32 миллиона евро
Мадридский клуб очень доволен аргентинским футболистом
Аргентинский нападающий Николас Гонсалес может перейти из «Ювентуса» в «Атлетико» на постоянной основе.
Мадридский клуб арендовал 27-летнего форварда у туринцев с обязательством выкупа, которое вступит в силу при определенных условиях.
Согласно информации инсайдера Николо Скиры, тренерский штаб «матрасников» доволен аргентинцем и хочет его сохранить. Этот трансфер обойдется в 32 миллиона евро плюс 1 миллион в качестве бонусов. Сообщается, что приобретение Гонсалеса станет обязательным, если футболист проведет на поле не меньше 45 минут хотя бы в 21 матче сезона-2025/26 испанской Ла Лиги.
На данный момент в копилке аргентинца один гол в пяти матчах.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб проявляет интерес к испанскому футболисту французского «Монако» Ансу Фати.
