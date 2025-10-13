Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рональд КУМАН: «Он хочет играть, но для него будет хорошо отдохнуть»
Чемпионат мира
Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал победу над Финляндией

УЕФА. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над национальной командой Финляндии (4:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Связка Депай – Клюйверт? Это также можно увидеть во время тренировок. Мемфис – нападающий, который любит играть с мячом, так же как и Джастин Клюйверт; он всегда стремится прорваться вглубь. В первом тайме я заметил, что он слишком часто отходил на левый фланг, а я бы хотел видеть его в центре.

Хави Симонс? Джастин играл на позиции десятки раньше, пожалуй, чаще, чем Хави. И в любом случае, в национальной сборной вполне нормально иметь на скамейке запасных игроков, которые стремятся выйти на поле. Хави очень хочет играть, но ему также полезно отдохнуть и осознать конкуренцию за место в составе».

сборная Финляндии по футболу Мемфис Депай сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу Хави Симонс Джастин Клюйверт Рональд Куман пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
