Рональд КУМАН: «Он хочет играть, но для него будет хорошо отдохнуть»
Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал победу над Финляндией
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над национальной командой Финляндии (4:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026:
«Связка Депай – Клюйверт? Это также можно увидеть во время тренировок. Мемфис – нападающий, который любит играть с мячом, так же как и Джастин Клюйверт; он всегда стремится прорваться вглубь. В первом тайме я заметил, что он слишком часто отходил на левый фланг, а я бы хотел видеть его в центре.
Хави Симонс? Джастин играл на позиции десятки раньше, пожалуй, чаще, чем Хави. И в любом случае, в национальной сборной вполне нормально иметь на скамейке запасных игроков, которые стремятся выйти на поле. Хави очень хочет играть, но ему также полезно отдохнуть и осознать конкуренцию за место в составе».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанец привлекает внимание «Аль-Хиляля»
Вице-президент Федерации гимнастики Украины раскритиковала государство