Рональд КУМАН: «Он хочет играть, но для него будет хорошо отдохнуть»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над национальной командой Финляндии (4:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Связка Депай – Клюйверт? Это также можно увидеть во время тренировок. Мемфис – нападающий, который любит играть с мячом, так же как и Джастин Клюйверт; он всегда стремится прорваться вглубь. В первом тайме я заметил, что он слишком часто отходил на левый фланг, а я бы хотел видеть его в центре.

Хави Симонс? Джастин играл на позиции десятки раньше, пожалуй, чаще, чем Хави. И в любом случае, в национальной сборной вполне нормально иметь на скамейке запасных игроков, которые стремятся выйти на поле. Хави очень хочет играть, но ему также полезно отдохнуть и осознать конкуренцию за место в составе».