ФОТО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Кракове
Команда Сергея Реброва сыграет матч квалификации ЧМ против Азербайджана
Вечером 12 октября сборная Украины провела тренировку в польском Кракове.
Команда Сергея Реброва занималась некоторое время в открытом формате с доступом представителей прессы.
13 октября в 21:45 сине-желтая команда сыграет очередной матч квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.
Подопечные Сергея Реброва имеют 4 очка после 3 матчей и занимают второе место. Лидирует Франция (9 из 9).
В предыдущем поединке сине-желтые одержали яркую победу над командой Исландии (5:3).
ВИДЕО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Кракове
