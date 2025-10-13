Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Кракове
Чемпионат мира
13 октября 2025, 06:34 | Обновлено 13 октября 2025, 06:38
ФОТО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Кракове

Команда Сергея Реброва сыграет матч квалификации ЧМ против Азербайджана

13 октября 2025, 06:34 | Обновлено 13 октября 2025, 06:38
УАФ

Вечером 12 октября сборная Украины провела тренировку в польском Кракове.

Команда Сергея Реброва занималась некоторое время в открытом формате с доступом представителей прессы.

13 октября в 21:45 сине-желтая команда сыграет очередной матч квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.

Подопечные Сергея Реброва имеют 4 очка после 3 матчей и занимают второе место. Лидирует Франция (9 из 9).

В предыдущем поединке сине-желтые одержали яркую победу над командой Исландии (5:3).

ВИДЕО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Кракове

Николай Степанов
