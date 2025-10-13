Мальта – Босния и Герцеговина – 1:4. Товарищеский матч. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча европейских сборных
Сборная Боснии и Герцеговины одержала убедительную победу в выездном товарищеском поединке против Мальты (4:1).
Боснийцы имели большое преимущество в течение матча, создав гораздо больше голевых моментов (20 ударов против 6 у соперника)
Голы забили у боснийцев забили: Амар Мемич, Харис Табакович, Беньямин Тахирович, Наиль Омерович, а у соперника отличился Пол Мбонг с пенальти.
Международный товарищеский матч
12 октября 2025 года, Та-Кали (Мальта)
Мальта – Босния и Герцеговина – 1:4
Голы: Мбонг, 60 (пен) – Мемич, 16, Табакович, 53, Тахирович, 84, Омерович, 86
Видео голов и обзор матча
