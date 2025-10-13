Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ
Украинский вратарь мог летом перейти в «Порту»
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прошлым летом был близок к тому, чтобы покинуть клуб.
По информации OneFootball, в прошлом трансферном окне агент Лунина Жорже Мендеш фактически согласовал переход украинца в «Порту». Агент предложил «Реалу» оформить обмен Лунина на вратаря «драконов» Диогу Кошту (вероятно, с доплатой, ведь португалец стоит дороже украинца). Однако президент «королевского клуба» Флорентино Перес ответил отказом.
В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.
Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
