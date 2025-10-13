Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ
Испания
13 октября 2025, 00:10 |
365
0

Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ

Украинский вратарь мог летом перейти в «Порту»

13 октября 2025, 00:10 |
365
0
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прошлым летом был близок к тому, чтобы покинуть клуб.

По информации OneFootball, в прошлом трансферном окне агент Лунина Жорже Мендеш фактически согласовал переход украинца в «Порту». Агент предложил «Реалу» оформить обмен Лунина на вратаря «драконов» Диогу Кошту (вероятно, с доплатой, ведь португалец стоит дороже украинца). Однако президент «королевского клуба» Флорентино Перес ответил отказом.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

По теме:
Топ-вариант для кипера. Один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Барселона летом бесплатно попрощается с суперзвездой. Уже нашли замену
Жорже Мендеш Диогу Кошта Порту трансферы Ла Лиги трансферы Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: OneFootball
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
Теннис | 12 октября 2025, 16:44 5
Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо

В 1/16 финала Юлия сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой

В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Футбол | 12 октября 2025, 12:32 30
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?

Украинский полузащитник «Бенфики» может пропустить следующую игру своей команды

Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Футбол | 12.10.2025, 12:55
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12.10.2025, 06:05
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии
Футбол | 12.10.2025, 23:45
Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии
Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер неожиданно бросил вызов опасному боксеру, которого сватают Усику
Паркер неожиданно бросил вызов опасному боксеру, которого сватают Усику
11.10.2025, 01:02 1
Бокс
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
11.10.2025, 02:02
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем