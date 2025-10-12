ВИДЕО. Комментарии Реброва и Забарного перед игрой с Азербайджаном
Матч состоится 13 октября в 21:45 по киевскому времени
В понедельник, 13 октября, состоится матч четвертого тура квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Азербайджана.
Поединок пройдет на стадионе «Краковия» в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Перед началом матча Украина с четырьмя очками располагается на 2-м месте турнирной таблицы. Азербайджан набрал ноль баллов и идет последним.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и защитник Илья Забарный дали несколько комментариев перед поединком со сборной Азербайджана.
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Забарного перед игрой с Азербайджаном
