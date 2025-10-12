Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Комментарии Реброва и Забарного перед игрой с Азербайджаном
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2025, 22:29 | Обновлено 12 октября 2025, 23:04
195
0

ВИДЕО. Комментарии Реброва и Забарного перед игрой с Азербайджаном

Матч состоится 13 октября в 21:45 по киевскому времени

12 октября 2025, 22:29 | Обновлено 12 октября 2025, 23:04
195
0
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Забарного перед игрой с Азербайджаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В понедельник, 13 октября, состоится матч четвертого тура квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Азербайджана.

Поединок пройдет на стадионе «Краковия» в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом матча Украина с четырьмя очками располагается на 2-м месте турнирной таблицы. Азербайджан набрал ноль баллов и идет последним.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и защитник Илья Забарный дали несколько комментариев перед поединком со сборной Азербайджана.

ВИДЕО. Комментарии Реброва и Забарного перед игрой с Азербайджаном

По теме:
Экс-форвард Карабаха: «Как бы мне ни хотелось, Украина – фаворит»
Тренер Азербайджана: «Мы попытаемся победить Украину и выйти на ЧМ»
Украина – Азербайджан. Текстовая трансляция матча
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Сергей Ребров Илья Забарный пресс-конференция видео
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»
Футбол | 12 октября 2025, 22:22 0
САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»
САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»

Йожеф высказался о Ефиме Конопле

Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12 октября 2025, 08:12 11
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен

Президент «Динамо» пытается урегулировать конфликт

Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Футбол | 12.10.2025, 15:17
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12.10.2025, 16:29
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Футбол | 12.10.2025, 17:02
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
11.10.2025, 02:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем