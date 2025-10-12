В понедельник, 13 октября, состоится матч четвертого тура квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Азербайджана.

Поединок пройдет на стадионе «Краковия» в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом матча Украина с четырьмя очками располагается на 2-м месте турнирной таблицы. Азербайджан набрал ноль баллов и идет последним.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и защитник Илья Забарный дали несколько комментариев перед поединком со сборной Азербайджана.

ВИДЕО. Комментарии Реброва и Забарного перед игрой с Азербайджаном