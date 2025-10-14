Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Легенда «Динамо» – об Иване Калюжном

УАФ. Леонид Буряк

Легенда «Динамо» Леонид Буряк назвал футболиста сборной Украины, который ему не нравится.

«Я не знаю, чем он занимается на поле. Я и у Реброва спросил: «Что он делает?». Тогда и Степаненко нужно вернуть в сборную. Да, он забивает и поводы для разговоров есть, но я не люблю таких футболистов, которые бьют и хватают, потом бьют и снова хватают. Однако в сборной должны быть и такие игроки. Калюжный играет так же, как в свое время Степаненко.

Тот же Очеретько мне понравился больше. Он выполняет те же функции, но на порядок выше в плане мастерства. Но это такое дело. Если Калюжный в каждой игре будет забивать, то пусть играет», – сказал Буряк.

Ранее Леонид Буряк оценил трансферную политику киевского клуба «Динамо».

сборная Украины по футболу Леонид Буряк Иван Калюжный Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
