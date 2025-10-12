Легионер Вереса: «Искренне надеюсь, что война как можно скорее закончится»

В благотворительном матче с молдавским «Зимбру» (1:1) Эрен Айдин отличился дебютным голом за ровенский «Верес». После матча он поделился впечатлениями от игры и взятия ворот:

«Прежде всего, я очень рад, что забил свой первый гол за «Верес». Надеюсь, впереди еще много мячей. Считаю, мы хорошо начали матч – создавали моменты. Но, к сожалению, первыми пропустили. После этого хорошо отреагировали и вернулись в игру. В целом, это был хороший товарищеский матч. Должен отметить, что поддержка Украины в Молдове – на высоком уровне. Атмосфера была замечательной, нас тепло здесь приняли. Искренне надеюсь, что война как можно скорее закончится».

Айдин присоединился к «Вересу» в сентябре 2025 года и с тех пор сыграл 3 матча.

Следующий матч «Верес» сыграет 19 октября в 15:30 в рамках 9 тура УПЛ с «Александрией».