Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер Вереса: «Искренне надеюсь, что война как можно скорее закончится»
Чемпионат Украины
12 октября 2025, 20:35 | Обновлено 12 октября 2025, 20:36
126
0

Легионер Вереса: «Искренне надеюсь, что война как можно скорее закончится»

Эрен Айдин прокомментировал игру с «Зимбру» и высказался о войне в Украине

12 октября 2025, 20:35 | Обновлено 12 октября 2025, 20:36
126
0
Легионер Вереса: «Искренне надеюсь, что война как можно скорее закончится»
НК Верес. Эрен Айдин

В благотворительном матче с молдавским «Зимбру» (1:1) Эрен Айдин отличился дебютным голом за ровенский «Верес». После матча он поделился впечатлениями от игры и взятия ворот:

«Прежде всего, я очень рад, что забил свой первый гол за «Верес». Надеюсь, впереди еще много мячей. Считаю, мы хорошо начали матч – создавали моменты. Но, к сожалению, первыми пропустили. После этого хорошо отреагировали и вернулись в игру.

В целом, это был хороший товарищеский матч. Должен отметить, что поддержка Украины в Молдове – на высоком уровне. Атмосфера была замечательной, нас тепло здесь приняли. Искренне надеюсь, что война как можно скорее закончится».

Айдин присоединился к «Вересу» в сентябре 2025 года и с тех пор сыграл 3 матча.

Следующий матч «Верес» сыграет 19 октября в 15:30 в рамках 9 тура УПЛ с «Александрией».

По теме:
Полесье и Полтава установили новый рекорд сезона в УПЛ
Уверенные победы Полесья-2 и Локомотива. Результаты 13-го тура Второй лиги
Клуб Первой лиги может лишиться финансирования из-за неудачных результатов
Эрен Айдин Верес Ровно Зимбру Кишинев российско-украинская война благотворительные матчи Молдова Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нидерланды отгрузили 4 мяча команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ
Футбол | 12 октября 2025, 20:58 0
Нидерланды отгрузили 4 мяча команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ
Нидерланды отгрузили 4 мяча команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ

Оранжевые имеют в группе 16 очков из 18 возможных

КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
Футбол | 11 октября 2025, 21:24 4
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»

Известный тренер – о Николае Матвиенко

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Футбол | 12.10.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12.10.2025, 06:05
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12.10.2025, 16:29
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем