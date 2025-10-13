Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САБО: «Эта потеря несущественна для сборной Украины. На поле его не видел»
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2025, 22:53 | Обновлено 13 октября 2025, 23:11
654
1

САБО: «Эта потеря несущественна для сборной Украины. На поле его не видел»

Йожеф – о Георгии Судакове

13 октября 2025, 22:53 | Обновлено 13 октября 2025, 23:11
654
1 Comments
САБО: «Эта потеря несущественна для сборной Украины. На поле его не видел»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о хавбеке Георгии Судакове, который на клубном уровне играет за «Бенфику».

«Не думаю, что потеря Судакова существенна для сборной Украины. Против Исландии я его вообще не видел на поле, как и Шапаренко. Судаков, играя слева, должен держать ширину поля, но он этого не делает. Только эпизодически включается», – сказал Сабо.

Судаков травмировался в матче против Исландии и не смог играть против Азербайджана.

Ранее бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на ухудшение отношений между наставником киевлян Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.

По теме:
Малиновский стал 12-м игроком в истории сборной Украины с 10+ голами
ВИДЕО. Малиновский снова отличился за сборную, Украина повела в счете
ВИДЕО. Как сборная Украины пропустила гол в раздевалку от Азербайджана
Йожеф Сабо Георгий Судаков сборная Украины по футболу Бенфика
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13 октября 2025, 10:05 9
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном

По сравнению с прошлой игрой в списке отсутствует Судаков, но добавился Ярмолюк

Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ
Футбол | 13 октября 2025, 00:10 0
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ

Украинский вратарь мог летом перейти в «Порту»

Владислав ВАНАТ: «Возможно, Франция проиграет все свои игры»
Футбол | 13.10.2025, 16:58
Владислав ВАНАТ: «Возможно, Франция проиграет все свои игры»
Владислав ВАНАТ: «Возможно, Франция проиграет все свои игры»
Игрок сборной Украины начал тренировки в общей группе после травмы
Футбол | 13.10.2025, 22:40
Игрок сборной Украины начал тренировки в общей группе после травмы
Игрок сборной Украины начал тренировки в общей группе после травмы
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Футбол | 13.10.2025, 07:50
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
это да. Но все равно Сабо только негатив дает на любую тему. Зачем?
Ответить
0
Популярные новости
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем