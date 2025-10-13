САБО: «Эта потеря несущественна для сборной Украины. На поле его не видел»

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о хавбеке Георгии Судакове, который на клубном уровне играет за «Бенфику».

«Не думаю, что потеря Судакова существенна для сборной Украины. Против Исландии я его вообще не видел на поле, как и Шапаренко. Судаков, играя слева, должен держать ширину поля, но он этого не делает. Только эпизодически включается», – сказал Сабо.

Судаков травмировался в матче против Исландии и не смог играть против Азербайджана.

