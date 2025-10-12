Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом Мастерса. Чей рекорд он побил?
12 октября Валентен завоевал трофей турнира ATP 1000 в Шанхае, будучи 204-й ракеткой мира
Представитель Монако Валентен Вашеро, который занимает 204-е место в рейтинге ATP, стал самым низкорейтинговым чемпионом Мастерса в истории тенниса.
12 октября Вашеро завоевал трофей хардового турнира ATP 1000 в Шанхае (Китай), переиграв в финале Артура Риндеркнеша.
Валентен превзошел достижение хорвата Борны Чорича, который в 2022 году стал победителем на кортах Цинциннати, будучи 162-й ракеткой мира.
С понедельника Вашеро дебютирует в топ-40, поднявшись на 40-е место.
Самые низкорейтинговые чемпионы Мастерсов в истории:
- Валентен Вашеро (АТР 204) – Шанхай-2025
- Борна Чорич (АТР 162) – Цинциннати-2022
- Роберто Каретеро (АТР 143) – Гамбург-1996
- Микейл Перфорс (АТР 95) – Монреаль-1993
- Алексей Попырин (АТР 62) – Монреаль-2024
