Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом Мастерса. Чей рекорд он побил?

Представитель Монако Валентен Вашеро, который занимает 204-е место в рейтинге ATP, стал самым низкорейтинговым чемпионом Мастерса в истории тенниса.

12 октября Вашеро завоевал трофей хардового турнира ATP 1000 в Шанхае (Китай), переиграв в финале Артура Риндеркнеша.

Валентен превзошел достижение хорвата Борны Чорича, который в 2022 году стал победителем на кортах Цинциннати, будучи 162-й ракеткой мира.

С понедельника Вашеро дебютирует в топ-40, поднявшись на 40-е место.

Самые низкорейтинговые чемпионы Мастерсов в истории: