Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом Мастерса. Чей рекорд он побил?

12 октября Валентен завоевал трофей турнира ATP 1000 в Шанхае, будучи 204-й ракеткой мира

Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом Мастерса. Чей рекорд он побил?
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро

Представитель Монако Валентен Вашеро, который занимает 204-е место в рейтинге ATP, стал самым низкорейтинговым чемпионом Мастерса в истории тенниса.

12 октября Вашеро завоевал трофей хардового турнира ATP 1000 в Шанхае (Китай), переиграв в финале Артура Риндеркнеша.

Валентен превзошел достижение хорвата Борны Чорича, который в 2022 году стал победителем на кортах Цинциннати, будучи 162-й ракеткой мира.

С понедельника Вашеро дебютирует в топ-40, поднявшись на 40-е место.

Самые низкорейтинговые чемпионы Мастерсов в истории:

  1. Валентен Вашеро (АТР 204) – Шанхай-2025
  2. Борна Чорич (АТР 162) – Цинциннати-2022
  3. Роберто Каретеро (АТР 143) – Гамбург-1996
  4. Микейл Перфорс (АТР 95) – Монреаль-1993
  5. Алексей Попырин (АТР 62) – Монреаль-2024

История: впервые за 24 года года трофей Мастерса завоевал квалифайер
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Двоюродные братья в трех сетах определили победителя Мастерса в Шанхае
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
