Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отбор ЧМ в Азии. ОАЭ и Ирак приблизились к путевке на чемпионат мира
ЧМ. Квалификация. Азия
Ирак
11.10.2025 22:30 – FT 1 : 0
Индонезия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
12 октября 2025, 03:51 | Обновлено 12 октября 2025, 04:11
30
0

Отбор ЧМ в Азии. ОАЭ и Ирак приблизились к путевке на чемпионат мира

Сборные Омана и Индонезии проиграли ключевые матчи в группах

12 октября 2025, 03:51 | Обновлено 12 октября 2025, 04:11
30
0
Отбор ЧМ в Азии. ОАЭ и Ирак приблизились к путевке на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. ОАЭ и Оман

В Азии продолжается 4-й раунд отборочного турнира чемпионата мира 2026.

Сборная ОАЭ обыграла команду Омана (2:1), а Ирак переиграл Индонезию (1:0).

Первые места и путевки на ЧМ от групп разыграют 14 октября: Катар – ОАЭ, Саудовская Аравия – Ирак.

Победители групп выйдут на чемпионат мира, а команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф.

Ранее от Азии на Чм-2026 отобрались 6 команд: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия.

Квалификация ЧМ-2026. Азия

4-й этап, 2-й тур. 11 октября 2025

ОАЭ – Оман – 2:1

Голы: Мелони, 76, Кайо Лукас, 83 – Отонн, 12 (автогол)

Ирак – Индонезия – 1:0

Гол: Зидан Икбал, 76

Турнирные таблицы

По теме:
Болгария – Турция – 1:6. Тотальное уничтожение. Видео голов и обзор матча
Эстония – Италия – 0:3. Ляп Доннаруммы. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в Польщу, где сыграет матч с Азербайджаном
ЧМ-2026 по футболу сборная ОАЭ по футболу сборная Ирака по футболу сборная Омана по футболу сборная Индонезии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Футбол | 12 октября 2025, 01:23 0
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20

Колумбия выиграла четвертьфинальный матч с 5 голами

Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Футбол | 11 октября 2025, 08:33 3
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии

Наставник «сине-желтых» оценил игру Очеретько, Бондаренко и Велетня

В Динамо сообщили об изменениях в тренерском штабе
Футбол | 11.10.2025, 05:42
В Динамо сообщили об изменениях в тренерском штабе
В Динамо сообщили об изменениях в тренерском штабе
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Футбол | 11.10.2025, 11:12
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12.10.2025, 00:12
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
10.10.2025, 06:05
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 16
Хоккей
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем