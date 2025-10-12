Отбор ЧМ в Азии. ОАЭ и Ирак приблизились к путевке на чемпионат мира
Сборные Омана и Индонезии проиграли ключевые матчи в группах
В Азии продолжается 4-й раунд отборочного турнира чемпионата мира 2026.
Сборная ОАЭ обыграла команду Омана (2:1), а Ирак переиграл Индонезию (1:0).
Первые места и путевки на ЧМ от групп разыграют 14 октября: Катар – ОАЭ, Саудовская Аравия – Ирак.
Победители групп выйдут на чемпионат мира, а команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф.
Ранее от Азии на Чм-2026 отобрались 6 команд: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия.
Квалификация ЧМ-2026. Азия
4-й этап, 2-й тур. 11 октября 2025
ОАЭ – Оман – 2:1
Голы: Мелони, 76, Кайо Лукас, 83 – Отонн, 12 (автогол)
Ирак – Индонезия – 1:0
Гол: Зидан Икбал, 76
Турнирные таблицы
