Украина – Азербайджан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура отборочной группы D на ЧМ-2026 13 октября в 21:45
13 октября состоится матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана.
Поединок пройдет на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Главным арбитром предстоящего матча будет Себастьян Гисхамер из Австрии.
В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Исландией и Францией. В прошлом месяце Украина играла с Азербайджаном в Баку – матч завершился вничью 1:1.
Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).
