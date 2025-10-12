Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Азербайджан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
УКРАИНА
13.10.2025 21:45 - : -
Азербайджан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
12 октября 2025, 00:24 | Обновлено 12 октября 2025, 00:31
238
0

Украина – Азербайджан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура отборочной группы D на ЧМ-2026 13 октября в 21:45

12 октября 2025, 00:24 | Обновлено 12 октября 2025, 00:31
238
0
Украина – Азербайджан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоится матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана.

Поединок пройдет на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего матча будет Себастьян Гисхамер из Австрии.

В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Исландией и Францией. В прошлом месяце Украина играла с Азербайджаном в Баку – матч завершился вничью 1:1.

Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Украина – Азербайджан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украина – Азербайджан
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Азербайджан
ФОТО. Реакция Реброва в соцсетях после победы сборной Украины
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Футбол | 11 октября 2025, 09:18 13
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»

Бывший полузащитник сборной Украины проанализировал поединок отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Футбол | 11 октября 2025, 19:16 15
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды

Георгий Судаков получил травму в матче против Исландии

Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Футбол | 11.10.2025, 08:33
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
ВИДЕО. Помните такого? Экс-игрок Динамо забил с далекого расстояния
Футбол | 12.10.2025, 00:18
ВИДЕО. Помните такого? Экс-игрок Динамо забил с далекого расстояния
ВИДЕО. Помните такого? Экс-игрок Динамо забил с далекого расстояния
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11.10.2025, 08:25
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
10.10.2025, 06:05
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем