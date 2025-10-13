Холанд оформил 27-й хет-трик в карьере. Сколько у Роналду и Месси?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг игроков с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке.

Лидером рейтинга стал звездный нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в активе которого 66 хет-триков.

Вторая строчка досталась восьмикратному обладателю Золотого мяча Лионелю Месси.

В пятерку также попали мальдивский голеадор Али Ашфак (35), Роберт Левандовски (33) и Луис Суарес (30).

Эрлинг Холанд, который в минувшие выходные забил трижды Израилю, находится на седьмой строчке с 27 хет-триками в карьере.

Рейтинг игроков с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке