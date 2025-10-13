Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд оформил 27-й хет-трик в карьере. Сколько у Роналду и Месси?
Другие новости
13 октября 2025, 00:52 |
242
0

Холанд оформил 27-й хет-трик в карьере. Сколько у Роналду и Месси?

GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

13 октября 2025, 00:52 |
242
0
Холанд оформил 27-й хет-трик в карьере. Сколько у Роналду и Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг игроков с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке.

Лидером рейтинга стал звездный нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в активе которого 66 хет-триков.

Вторая строчка досталась восьмикратному обладателю Золотого мяча Лионелю Месси.

В пятерку также попали мальдивский голеадор Али Ашфак (35), Роберт Левандовски (33) и Луис Суарес (30).

Эрлинг Холанд, который в минувшие выходные забил трижды Израилю, находится на седьмой строчке с 27 хет-триками в карьере.

Рейтинг игроков с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке

По теме:
Реал готовит трансферную бомбу. Уже связались с окружением суперзвезды
Лионель Месси установил новый рекорд МЛС
Дубль Месси, шедевр Суареса. Интер Майами разбил Атланту в MLS
GiveMeSport хет-трик рейтинг Эрлинг Холанд Манчестер Сити Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Футбол | 12 октября 2025, 07:43 5
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»

Бывший игрок «Динамо» – о матче отбора на ЧС-2026

А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
Футбол | 12 октября 2025, 23:22 7
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу

Тарас Михавко заинтересовал «Байер» и «РБ Лейпциг»

ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Футбол | 12.10.2025, 08:55
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Футбол | 12.10.2025, 01:23
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13.10.2025, 00:30
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
11.10.2025, 02:02
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 5
Другие виды
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
Паркер неожиданно бросил вызов опасному боксеру, которого сватают Усику
Паркер неожиданно бросил вызов опасному боксеру, которого сватают Усику
11.10.2025, 01:02 1
Бокс
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем