Экс-игрок Динамо объяснил, почему Украина провалилась после перерыва

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Хлус объяснил, что помешало сборной Украины удержать победный результат после первого тайма в матче против Исландии.

Соперникам удалось сравнять счет во втором тайме, однако украинская команда уже через несколько минут дважды поразила ворота противника и вырвала победу – 5:3.

«Просели после того, как повели в счете. Возможно, была установка уделять больше внимания обороне. Когда команда забивает первый гол и ведет в счете, где-то на подсознании возникает желание сохранить результат.

В итоге сборная Исландии сравняла счет в первом тайме, могла забить больше, тем более что нам еще помогла перекладина», – прокомментировал Хлус.