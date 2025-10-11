Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо объяснил, почему Украина провалилась после перерыва
Чемпионат мира
11 октября 2025, 22:59 | Обновлено 11 октября 2025, 23:13
854
1

Экс-игрок Динамо объяснил, почему Украина провалилась после перерыва

Виктор Хлус нашел причину, почему украинцы чуть не упустили победу в матче с Исландией

11 октября 2025, 22:59 | Обновлено 11 октября 2025, 23:13
854
1 Comments
Экс-игрок Динамо объяснил, почему Украина провалилась после перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Хлус объяснил, что помешало сборной Украины удержать победный результат после первого тайма в матче против Исландии.

Соперникам удалось сравнять счет во втором тайме, однако украинская команда уже через несколько минут дважды поразила ворота противника и вырвала победу – 5:3.

«Просели после того, как повели в счете. Возможно, была установка уделять больше внимания обороне. Когда команда забивает первый гол и ведет в счете, где-то на подсознании возникает желание сохранить результат.

В итоге сборная Исландии сравняла счет в первом тайме, могла забить больше, тем более что нам еще помогла перекладина», – прокомментировал Хлус.

По теме:
Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию
ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины над Исландией
Фейл Доннарумы испортил праздник. Италия доминировала и обыграла Эстонию
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Виктор Хлус Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11 октября 2025, 08:25 5
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер

«Милан» попытается зимой купить украинца

Испания нанесла поражение Грузии в отборе к ЧМ. Турция уничтожила Болгарию
Футбол | 11 октября 2025, 23:40 0
Испания нанесла поражение Грузии в отборе к ЧМ. Турция уничтожила Болгарию
Испания нанесла поражение Грузии в отборе к ЧМ. Турция уничтожила Болгарию

Подопечные Луиса де ла Фуэнте набрали девять очков в квалификационной группе E

САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Футбол | 11.10.2025, 05:22
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Футбол | 11.10.2025, 11:12
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Футбол | 11.10.2025, 19:38
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
правда ж прикольно ? кожен бразильський гравець Шахтаря -зірка чи лідер, а Хлус - просто екс гравець?
Ответить
0
Популярные новости
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 6
Футбол
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем