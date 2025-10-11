Станут звездами. В Шахтере назвали своих самых перспективных игроков
Палкин выделил Алиссона и Кауна
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в отчете по итогам минувшего сезона подчеркнул работу клуба на трансферном рынке и назвал самых перспективных игроков команды.
«Собственные амбиции клуб подтверждает и действиями на трансферном рынке. В течение последнего года мы подписали очень талантливых исполнителей. Алиссон и Кауан Элиас – это футболисты, которые сразу усилили команду и, я уверен, имеют все шансы стать настоящими звездами в будущем».
«Также верим в перспективу молодых Кирилла Фесюна, Аллаа Грама и Диего Арройо», – сказал Палкин.
