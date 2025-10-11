Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Станут звездами. В Шахтере назвали своих самых перспективных игроков
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 19:10 | Обновлено 11 октября 2025, 19:30
801
0

Станут звездами. В Шахтере назвали своих самых перспективных игроков

Палкин выделил Алиссона и Кауна

11 октября 2025, 19:10 | Обновлено 11 октября 2025, 19:30
801
0
Станут звездами. В Шахтере назвали своих самых перспективных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в отчете по итогам минувшего сезона подчеркнул работу клуба на трансферном рынке и назвал самых перспективных игроков команды.

«Собственные амбиции клуб подтверждает и действиями на трансферном рынке. В течение последнего года мы подписали очень талантливых исполнителей. Алиссон и Кауан Элиас – это футболисты, которые сразу усилили команду и, я уверен, имеют все шансы стать настоящими звездами в будущем».

«Также верим в перспективу молодых Кирилла Фесюна, Аллаа Грама и Диего Арройо», – сказал Палкин.

По теме:
Два топ-матча. Известно, когда Шахтер и Динамо сыграют в Кубке Украины
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Стало известно, сколько Шахтер заработал за минувший сезон
Сергей Палкин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кауан Элиас Алиссон Сантана Кирилл Фесюн Алаа Грам Диего Арройо
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Футбол | 11 октября 2025, 16:15 8
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»

Гуннлаугссон не понимает, как такое могло случиться

Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11 октября 2025, 08:25 5
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер

«Милан» попытается зимой купить украинца

Сборная Украины U-18 переиграла команду Уэльса на турнире в Хорватии
Футбол | 11.10.2025, 18:23
Сборная Украины U-18 переиграла команду Уэльса на турнире в Хорватии
Сборная Украины U-18 переиграла команду Уэльса на турнире в Хорватии
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Футбол | 11.10.2025, 13:11
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Футбол | 11.10.2025, 05:22
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
10.10.2025, 06:05
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем