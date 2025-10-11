Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков обратился к игрокам сборной Украины после безумия с Исландией
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 15:32 |
1109
1

Судаков обратился к игрокам сборной Украины после безумия с Исландией

Георгий опубликовал stories в Instagram

11 октября 2025, 15:32 |
1109
1 Comments
Судаков обратился к игрокам сборной Украины после безумия с Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Национальная сборная Украины в безумном матче победила Исландию (5:3) в матче третьего тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.

После матча полузащитник «сине-желтых» Георгий Судаков, не смог доиграть игру из-за травмы, обратился к игрокам национальной команды, похвалив их.

«Браво, ребята!», – лаконично написал Георгий на своей странице в Instagram.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.

По теме:
Сборная Украины узнала, кто будет судить поединок против Азербайджана
Кандидат в сборную Украины ушел от агента. Уже ищет другие варианты
Экс-игрок Динамо: «Для тренера матч с Исландией – как электрический стул»
Андрей Шевченко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Футбол | 11 октября 2025, 09:18 13
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»

Бывший полузащитник сборной Украины проанализировал поединок отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина

Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Теннис | 11 октября 2025, 16:11 6
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя

Джессика совершила камбек в решающем сете и наказала Арину в полуфинале тысячника

Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Футбол | 11.10.2025, 08:33
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11.10.2025, 08:25
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Стало известно, сколько Шахтер заработал за минувший сезон
Футбол | 11.10.2025, 16:28
Стало известно, сколько Шахтер заработал за минувший сезон
Стало известно, сколько Шахтер заработал за минувший сезон
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Написал бы: хорошо, что меня заменили!
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 3
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
10.10.2025, 15:20 141
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем