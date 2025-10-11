Судаков обратился к игрокам сборной Украины после безумия с Исландией
Георгий опубликовал stories в Instagram
Национальная сборная Украины в безумном матче победила Исландию (5:3) в матче третьего тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.
После матча полузащитник «сине-желтых» Георгий Судаков, не смог доиграть игру из-за травмы, обратился к игрокам национальной команды, похвалив их.
«Браво, ребята!», – лаконично написал Георгий на своей странице в Instagram.
После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей
На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.
