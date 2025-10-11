Президент украинского клуба, которому грозит тюрьма, признал свою вину

Президент и генеральный директор «Чернигова» Николай Синица прокомментировал резонансное дело, по материалам которого его обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Максимальная санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Сообщается, что функционер организовывал схемы фиктивного бронирования футболистов. Синица сообщил, что делал это для того, чтобы сохранить собственную команду:

«Свою вину признаю, но действовал исключительно с благими намерениями. Наш ФК «Чернигов» представляет город и позволяет более 400 детям учиться в приграничном регионе. Поэтому, чтобы это учебное заведение функционировало и в нем работали детские тренеры, я действительно бронировал.

Не собираюсь куда-то ехать. Я выезжал много раз за границу и, если бы были какие-то плохие мысли, то меня бы давно уже здесь не было. Я сотрудничал, сотрудничаю и дальше буду сотрудничать со следствием.

Более трех миллионов гривен ежемесячно группа компаний платит налогов, только с зарплаты, а еще и другие виды налогов. Также более пяти миллионов оказали помощь Вооруженным силам Украины», – сообщил президент.

«Мы знаем, что бронируют с целью получения доходов, но Николай это делал с благими намерениями, а именно для того, чтобы сохранить тренеров футбольной школы. Поэтому мы решили полностью сотрудничать со следствием», – рассказал адвокат Синицы.

Судья Деснянского районного суда Богдан Крапивный решил отправить подозреваемого под стражу с правом внесения залога в размере 605 тысяч 600 гривен.