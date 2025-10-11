КВАРЦЯНЫЙ: «Он продемонстрировал свои лучшие качества. Гол стал шоком»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный расхвалил полузащитника национальной сборной Украины Руслана Малиновского после победного матча «сине-желтых» против сборной Исландии (5:3).

«Также хорошо вчера сумели сыграть на контратаках и точно не зря вернули в сборную Малиновского. Против Исландии Руслан продемонстрировал свои лучшие качества. Он так действовал еще когда играл в Аталанте, был максимально сконцентрирован и заряжен на удары с дальней дистанции, один из которых стал голевым. Второй гол Малиновского стал шоком Исландии.

В предыдущих матчах украинцы мало били с дальних дистанций и зря, потому что это действенная тактика, действенный метод. Так играют ведущие сборные мира часто, например, Германия, Голландия, Аргентина и Бразилия. Не нужно просто катать мячи, как это делает сборная Испании. Именно они ввели в моду, мяч нужно чуть ли не с метра закатить в ворота.

Думаю, Ребров и его ассистенты сознательно сделали ставку на удары с дальней дистанции, дали такую ​​установку и она сработала, – резюмировал Кварцяный.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.