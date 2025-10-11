КВАРЦЯНЫЙ: «Он продемонстрировал свои лучшие качества. Гол стал шоком»
Виталий Кварцяный расхвалил полузащитника национальной сборной Украины Руслана Малиновского
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный расхвалил полузащитника национальной сборной Украины Руслана Малиновского после победного матча «сине-желтых» против сборной Исландии (5:3).
«Также хорошо вчера сумели сыграть на контратаках и точно не зря вернули в сборную Малиновского. Против Исландии Руслан продемонстрировал свои лучшие качества. Он так действовал еще когда играл в Аталанте, был максимально сконцентрирован и заряжен на удары с дальней дистанции, один из которых стал голевым. Второй гол Малиновского стал шоком Исландии.
В предыдущих матчах украинцы мало били с дальних дистанций и зря, потому что это действенная тактика, действенный метод. Так играют ведущие сборные мира часто, например, Германия, Голландия, Аргентина и Бразилия. Не нужно просто катать мячи, как это делает сборная Испании. Именно они ввели в моду, мяч нужно чуть ли не с метра закатить в ворота.
Думаю, Ребров и его ассистенты сознательно сделали ставку на удары с дальней дистанции, дали такую установку и она сработала, – резюмировал Кварцяный.
После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей
