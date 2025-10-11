Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  КВАРЦЯНЫЙ: «Он продемонстрировал свои лучшие качества. Гол стал шоком»
Сборная УКРАИНЫ
КВАРЦЯНЫЙ: «Он продемонстрировал свои лучшие качества. Гол стал шоком»

Виталий Кварцяный расхвалил полузащитника национальной сборной Украины Руслана Малиновского

ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный расхвалил полузащитника национальной сборной Украины Руслана Малиновского после победного матча «сине-желтых» против сборной Исландии (5:3).

«Также хорошо вчера сумели сыграть на контратаках и точно не зря вернули в сборную Малиновского. Против Исландии Руслан продемонстрировал свои лучшие качества. Он так действовал еще когда играл в Аталанте, был максимально сконцентрирован и заряжен на удары с дальней дистанции, один из которых стал голевым. Второй гол Малиновского стал шоком Исландии.

В предыдущих матчах украинцы мало били с дальних дистанций и зря, потому что это действенная тактика, действенный метод. Так играют ведущие сборные мира часто, например, Германия, Голландия, Аргентина и Бразилия. Не нужно просто катать мячи, как это делает сборная Испании. Именно они ввели в моду, мяч нужно чуть ли не с метра закатить в ворота.

Думаю, Ребров и его ассистенты сознательно сделали ставку на удары с дальней дистанции, дали такую ​​установку и она сработала, – резюмировал Кварцяный.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.

По теме:
Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Понравился мой второй гол. Классный получился»
Милевский отреагировал на безумную победу сборной Украины над Исландией
Андрей Шевченко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Виталий Кварцяный Руслан Малиновский
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
ZANREGENT
Малиновский это супер) Ещё Батагова вместо Матвиенко бы
Wanted!
Згоден на всі 100%. Найкращий матч Маліновського за весь час у збірній 
antt
Добре, що повернули Маліновського. А то другий гол в ворота ісладців взагалі через те що їх захисник просто епічно промахнувся по мячу. Хоча не було б цього гола Гуцуляка, на 45-ій хвилині, то б не було і другого гола гравця Дженоа, вже на дуже доданих секундах. І скоріше б пішли на перерву при нічийному рахунку. Хоча і це розтратили. Добре що під завершення матчу - в суперника не було часу відігруватися після виходу вперед України втретє.
