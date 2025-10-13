Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2025, 08:12 | Обновлено 13 октября 2025, 09:26
Кварцяный назвал главного неудачника матча Исландия – Украина

Известный в прошлом тренер раскритиковал Ефима Коноплю

Кварцяный назвал главного неудачника матча Исландия – Украина
УАФ. Виталий Кварцяный

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный раскритиковал Ефима Коноплю за его перфоманс в матче против сборной Исландии.

– Что не понравилось в игре сборной Украины?

– Хромала у нас правая сторона в обороне [Юхим Конопля], откуда нам прилетели два гола.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Ефим Конопля сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
