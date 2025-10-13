Кварцяный назвал главного неудачника матча Исландия – Украина

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный раскритиковал Ефима Коноплю за его перфоманс в матче против сборной Исландии.

– Что не понравилось в игре сборной Украины?

– Хромала у нас правая сторона в обороне [Юхим Конопля], откуда нам прилетели два гола.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.