Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он лучше всех вошел в игру сборной Украины»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко отдал должное наставнику главной команды страны Сергею Реброву за удачные замены в матче против Исландии.

«Волошин лучше всех вошел в игру. Помимо того, что отдал голевой пас, он еще и постоянно обострял. Также можно отметить Очеретько за его гол», – отметил Леоненко.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.