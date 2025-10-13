Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он лучше всех вошел в игру сборной Украины»
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2025, 01:22
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он лучше всех вошел в игру сборной Украины»

Экс-динамовец отметил удачные замены Сергея Реброва

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он лучше всех вошел в игру сборной Украины»
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко отдал должное наставнику главной команды страны Сергею Реброву за удачные замены в матче против Исландии.

«Волошин лучше всех вошел в игру. Помимо того, что отдал голевой пас, он еще и постоянно обострял. Также можно отметить Очеретько за его гол», – отметил Леоненко.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионат мира 2026
Румыния – Австрия – 1:0. Победный мяч для Луческу на 90+5 мин. Видео гола
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Виктор Леоненко Назар Волошин (Динамо) Олег Очеретько
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
