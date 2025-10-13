Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он лучше всех вошел в игру сборной Украины»
Экс-динамовец отметил удачные замены Сергея Реброва
Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко отдал должное наставнику главной команды страны Сергею Реброву за удачные замены в матче против Исландии.
«Волошин лучше всех вошел в игру. Помимо того, что отдал голевой пас, он еще и постоянно обострял. Также можно отметить Очеретько за его гол», – отметил Леоненко.
Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
