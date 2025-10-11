Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 12:51
Украинская Премьер-лига утвердила даты и время матчей 11-го тура

Поединки будут сыграны с 31 октября по 3 ноября в течении четырех дней

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время матчей 11-го тура
ФК Динамо Киев

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 11-го тура. Поединки будут сыграны с 31 октября по 3 ноября в течении четырех дней.

Тур откроет поединок, который состоится 31 октября – дебютант элитного дивизиона «Кудровка» на домашней арене сыграет против киевской «Оболони». Заключительный матч пройдет 3 ноября в 18:00 по киевскому времени, где встретятся претенденты на еврокубки – житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925».

На данный момент команды сыграли восемь туров, по итогам которых лидирует в турнирной таблице донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана набрали 17 баллов и на один пункт опережают киевское «Динамо», которое разместилось на второй позиции.

Расписание матчей 11-го тура Украинской Премьер-лиги

31 октября (пятница)

  • 18:00, Кудровка – Оболонь

1 ноября (суббота)

  • 13:00, Кривбасс – Полтава
  • 15:30, Колос – Александрия
  • 18:00, Эпицентр – Верес

2 ноября (воскресенье)

  • 15:30, Заря – Рух
  • 18:00, Шахтер – Динамо

3 ноября (понедельник)

  • 15:30, ЛНЗ – Карпаты
  • 18:00, Полесье – Металлист 1925
Николай Титюк
