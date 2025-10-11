Украинская Премьер-лига утвердила даты и время матчей 11-го тура
Поединки будут сыграны с 31 октября по 3 ноября в течении четырех дней
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 11-го тура. Поединки будут сыграны с 31 октября по 3 ноября в течении четырех дней.
Тур откроет поединок, который состоится 31 октября – дебютант элитного дивизиона «Кудровка» на домашней арене сыграет против киевской «Оболони». Заключительный матч пройдет 3 ноября в 18:00 по киевскому времени, где встретятся претенденты на еврокубки – житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925».
На данный момент команды сыграли восемь туров, по итогам которых лидирует в турнирной таблице донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана набрали 17 баллов и на один пункт опережают киевское «Динамо», которое разместилось на второй позиции.
Расписание матчей 11-го тура Украинской Премьер-лиги
31 октября (пятница)
- 18:00, Кудровка – Оболонь
1 ноября (суббота)
- 13:00, Кривбасс – Полтава
- 15:30, Колос – Александрия
- 18:00, Эпицентр – Верес
2 ноября (воскресенье)
- 15:30, Заря – Рух
- 18:00, Шахтер – Динамо
3 ноября (понедельник)
- 15:30, ЛНЗ – Карпаты
- 18:00, Полесье – Металлист 1925
