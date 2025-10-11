Украинская Премьер-лига утвердила даты и время матчей 11-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 11-го тура. Поединки будут сыграны с 31 октября по 3 ноября в течении четырех дней.

Тур откроет поединок, который состоится 31 октября – дебютант элитного дивизиона «Кудровка» на домашней арене сыграет против киевской «Оболони». Заключительный матч пройдет 3 ноября в 18:00 по киевскому времени, где встретятся претенденты на еврокубки – житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925».

На данный момент команды сыграли восемь туров, по итогам которых лидирует в турнирной таблице донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана набрали 17 баллов и на один пункт опережают киевское «Динамо», которое разместилось на второй позиции.

Расписание матчей 11-го тура Украинской Премьер-лиги

31 октября (пятница)

18:00, Кудровка – Оболонь

1 ноября (суббота)

13:00, Кривбасс – Полтава

15:30, Колос – Александрия

18:00, Эпицентр – Верес

2 ноября (воскресенье)

15:30, Заря – Рух

18:00, Шахтер – Динамо

3 ноября (понедельник)