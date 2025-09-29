Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Утверждены даты и время матчей 10-го тура Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 17:22 | Обновлено 29 сентября 2025, 17:32
Утверждены даты и время матчей 10-го тура Украинской Премьер-лиги

Поединки десятого тура состоятся с 24 по 26 октября

Утверждены даты и время матчей 10-го тура Украинской Премьер-лиги
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 10-го тура. Поединки будут сыграны с 24 по 26 октября в течении трех дней.

Первый матч тура будет сыгран 24 октября в Александрии, где серебряный призер прошлого сезона встретится с дебютантом элитного дивизиона – ФК «Эпицентр». Заключительная игра пройдет 26 октября, когда киевское «Динамо» на домашнем стадионе сыграет против криворожского «Кривбасса».

После семи туров лидером турнирной таблицы является донецкий «Шахтер», набравший 17 баллов. На второй позиции разместились подопечные Александра Шовковского, в активе которых 15 очков. Тройку сильнейших замыкает харьковский «Металлист 1925» – 14 пунктов.

Расписание десятого тура Украинской Премьер-лиги:

24 октября (пятница)

  • 15:30, Александрия – Эпицентр
  • 18:00, Верес – Заря

25 октября (суббота)

  • 13:00, Металлист 1925 – ЛНЗ
  • 15:30, Карпаты – Рух
  • 18:00, Оболонь – Полесье

26 октября (воскресенье)

  • 13:00, Полтава – Колос
  • 15:30, Шахтер – Кудровка
  • 18:00, Динамо – Кривбасс
Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
