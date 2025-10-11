Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 11:12
1

Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией

Авторитетный тренер дал оценки украинским нападающим, которые не забили в прошедшем поединке

Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
УАФ. Мирон Маркевич

Вчера, 10 октября в Рейкьявике сборная Украины выиграла у Исландии со счетом 5:3. Правда, из пяти голов ни один не пришелся на долю украинских нападающих Владислава Ваната и Артема Довбика. На это отреагировал бывший главный тренер «сине-желтых» Мирон Маркевич. Об этом специалист рассказал в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua.

– Мирон Богданович, несмотря на дождь по ходу матча, наши нападающие вышли «сухими» из игры. Что вы скажите про игру Ваната и Довбика?
– Да, Ванат не забил, но мне понравилось его движение, он выполнил немало черновой работы. И, в конце концов, это принесло команде результат. Защитники Исландии и так не впечатляли, а тут еще набегались за нашим форвардом. Поэтому их концентрация в ответственных моментах оставляла желать лучшего. Довбик также своим действиями заставлял оборону противника работать на максимуме. И голы наших опорных полузащитников стали подтверждением того, что исландцы были очень уставшими.

По теме:
Маркевич рассказал о своей реакции на камбек Украины в игре с Исландией
Третий раз в истории в матче с участием сборной Украины было забито 8 мячей
Малиновский стал самым возрастным автором дубля в сборной после Шевченко
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Владислав Ванат Артем Довбик
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
tery
Може Ванат чимось і запамятався, але Довбик нічим
