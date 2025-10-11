Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией

Вчера, 10 октября в Рейкьявике сборная Украины выиграла у Исландии со счетом 5:3. Правда, из пяти голов ни один не пришелся на долю украинских нападающих Владислава Ваната и Артема Довбика. На это отреагировал бывший главный тренер «сине-желтых» Мирон Маркевич. Об этом специалист рассказал в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua.

– Мирон Богданович, несмотря на дождь по ходу матча, наши нападающие вышли «сухими» из игры. Что вы скажите про игру Ваната и Довбика?

– Да, Ванат не забил, но мне понравилось его движение, он выполнил немало черновой работы. И, в конце концов, это принесло команде результат. Защитники Исландии и так не впечатляли, а тут еще набегались за нашим форвардом. Поэтому их концентрация в ответственных моментах оставляла желать лучшего. Довбик также своим действиями заставлял оборону противника работать на максимуме. И голы наших опорных полузащитников стали подтверждением того, что исландцы были очень уставшими.