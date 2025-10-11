Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе забил в десяти матчах подряд во всех турнирах
Другие новости
11 октября 2025, 10:19 | Обновлено 11 октября 2025, 10:22
22
0

Мбаппе забил в десяти матчах подряд во всех турнирах

Очередной жертвой французского форварда стала сборная Азербайджана

11 октября 2025, 10:19 | Обновлено 11 октября 2025, 10:22
22
0
Мбаппе забил в десяти матчах подряд во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine

Килиан Мбаппе забил в десяти матчах подряд во всех турнирах.

В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 сборная Франции победила сборную Азербайджана со счетом 3:0.

Голом и ассистом в этом матче отличился Килиан Мбаппе.

Таким образом, продолжилась забивная серия форварда во всех турнирах, которая составляет 10 матчей.

В этих поединках Килиан Мбаппе забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

Голевая серия Килиана Мбаппе во всех турнирах (10 матчей)

  • Украина – гол
  • Исландия – гол и ассист
  • Реал Сосьедад – гол и ассист
  • Марсель – дубль
  • Эспаньол – гол
  • Леванте – дубль
  • Атлетико – гол
  • Кайрат – хет-трик
  • Вильярреал – гол и ассист
  • Азербайджан – гол и ассист
По теме:
Мбаппе находится в четырех голах от повторения рекорда сборной Франции
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
сборная Франции по футболу статистика Килиан Мбаппе Реал Мадрид сборная Азербайджана по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Футбол | 11 октября 2025, 00:25 0
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Футбол | 10 октября 2025, 10:30 18
Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией

Сергей Ребров может рассчитывать на 23 футболиста

Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Футбол | 11.10.2025, 08:33
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Футбол | 11.10.2025, 08:42
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
Футбол | 11.10.2025, 09:12
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 5
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 238
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем