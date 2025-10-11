Килиан Мбаппе забил в десяти матчах подряд во всех турнирах.

В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 сборная Франции победила сборную Азербайджана со счетом 3:0.

Голом и ассистом в этом матче отличился Килиан Мбаппе.

Таким образом, продолжилась забивная серия форварда во всех турнирах, которая составляет 10 матчей.

В этих поединках Килиан Мбаппе забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

Голевая серия Килиана Мбаппе во всех турнирах (10 матчей)

Украина – гол

Исландия – гол и ассист

Реал Сосьедад – гол и ассист

Марсель – дубль

Эспаньол – гол

Леванте – дубль

Атлетико – гол

Кайрат – хет-трик

Вильярреал – гол и ассист

Азербайджан – гол и ассист