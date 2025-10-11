Мбаппе забил в десяти матчах подряд во всех турнирах
Очередной жертвой французского форварда стала сборная Азербайджана
Килиан Мбаппе забил в десяти матчах подряд во всех турнирах.
В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 сборная Франции победила сборную Азербайджана со счетом 3:0.
Голом и ассистом в этом матче отличился Килиан Мбаппе.
Таким образом, продолжилась забивная серия форварда во всех турнирах, которая составляет 10 матчей.
В этих поединках Килиан Мбаппе забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.
Голевая серия Килиана Мбаппе во всех турнирах (10 матчей)
- Украина – гол
- Исландия – гол и ассист
- Реал Сосьедад – гол и ассист
- Марсель – дубль
- Эспаньол – гол
- Леванте – дубль
- Атлетико – гол
- Кайрат – хет-трик
- Вильярреал – гол и ассист
- Азербайджан – гол и ассист
