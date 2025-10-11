РЕБРОВ: Если б не было результата? Такое общество, такое восприятие сборной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел флеш-интервью после победы над Исландией в матче квалификационной группы D чемпионата мира 2026 (5:3):

«Мы знали, что будет очень тяжелая игра. К сожалению, когда мы были впереди, пропустили два мяча, но я благодарен ребятам. Здесь всем командам трудно играть и забить пять мячей очень сложно. Победа была на первом месте. Проанализируем те ошибки, которые были, и подготовимся к игре с Азербайджаном. Эта игра ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче.

Выход Малиновского и Гуцуляка в старте? Руслан – это игрок, который в любом состоянии приезжает и дает максимум. Я знаю его возможности, мы его всегда вызываем и он нам помог сегодня. То же самое касается Гуцуляка: даже несмотря на травму считаю, что они оба сыграли очень хорошо. Даже если не брать во внимание голы, они работали на атаку и оборону как вся команда.

Почему Исландия вернулась в игру? Были ошибки от Исландии, были от нас. Игра стоила очень много, и Исландия – очень силовая команда, нужно было выигрывать единоборства. К сожалению, пропустили, нужно исправлять эти ошибки и готовиться к следующей игре.

Что позволило забить два мяча при счете 3:3? Желание. Мы все понимаем, в какое время играем, для кого играем. Считаю, что игроки все отдали на поле.

Неочевидный выход Калюжного? А какой выход очевиден? Если посмотреть, то любой выбор тренера говорят, что должен был быть другим. Я очень благодарен игрокам и есть результат, а если бы его не было, то говорили бы, что все игроки, которые вышли, это в никуда. К сожалению, такое общество сейчас и восприятие нашей сборной. Сказал после Азербайджана, что мы все поддерживаем ВСУ, но сейчас совсем другая история с национальной сборной: если какая-то потеря очков, то все.

Состояние Судакова? Не знаю пока, видел, что Жора действительно испытывал боль. Это игрок, который уйдет с поля только если не будет готов к игре. Надеемся, что он восстановится. Он нам очень нужен. Считаю, что у нас сейчас молодая и перспективная команда. Будем и дальше бороться».

