Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Забарного показала, как пережила ночь ракетно-дроновой атаки рф
Другие новости
11 октября 2025, 03:09 |
348
0

ФОТО. Жена Забарного показала, как пережила ночь ракетно-дроновой атаки рф

Ангелина Забарная опубликовала сторис в Instagram

11 октября 2025, 03:09 |
348
0
ФОТО. Жена Забарного показала, как пережила ночь ракетно-дроновой атаки рф
Instagram. Ангелина и Илья Забарные

Жена игрока сборной Украины и «Пари Сен-Жермен» Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – поделилась в сторис, как провела ночь во время очередной массированной атаки рф на Украину.

На опубликованном фото видно, что Ангелина пыталась спать в ванной комнате, укрывшись одеялом, из-за постоянных воздушных тревог в Киеве. На экране ее телефона – серия уведомлений о тревоге, которые поступали с 23:00 до 7:30 утра.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Вот так я пыталась спать, но, очевидно, безуспешно. Это продолжалось с 11 вечера до 7:30 утра», – написала она в сторис.

Фотография быстро разошлась среди украинских граждан, которые выражают поддержку жене защитника и всем, кто пережил ту ночь под обстрелами.

По теме:
ФОТО. Реакция жены Малиновского на голы мужа против Исландии
МАЛИНОВСКИЙ: «Классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью»
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Так случилось, что могли упустить победу»
фото Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ сборная Украины по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми
Футбол | 10 октября 2025, 21:00 24
Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми
Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми

Украинцы отыгрывались дважды по ходу матча

Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Футбол | 10 октября 2025, 14:54 5
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ

Украинский защитник оценивается в 55 миллионов евро

Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Бокс | 10.10.2025, 06:44
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10.10.2025, 08:46
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 8-го тура УПЛ
Футбол | 11.10.2025, 03:31
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 8-го тура УПЛ
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 8-го тура УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем