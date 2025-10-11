ФОТО. Жена Забарного показала, как пережила ночь ракетно-дроновой атаки рф
Ангелина Забарная опубликовала сторис в Instagram
Жена игрока сборной Украины и «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась в сторис, как провела ночь во время очередной массированной атаки рф на Украину.
На опубликованном фото видно, что Ангелина пыталась спать в ванной комнате, укрывшись одеялом, из-за постоянных воздушных тревог в Киеве. На экране ее телефона – серия уведомлений о тревоге, которые поступали с 23:00 до 7:30 утра.
«Вот так я пыталась спать, но, очевидно, безуспешно. Это продолжалось с 11 вечера до 7:30 утра», – написала она в сторис.
Фотография быстро разошлась среди украинских граждан, которые выражают поддержку жене защитника и всем, кто пережил ту ночь под обстрелами.
