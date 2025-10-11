Ребров назвал причину, почему Исландия сделала камбек в матче с Украиной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, как сборной Исландии удалось отыграться в матче с «сине-желтыми» после счета 1:3.

«Были ошибки от Исландии, были от нас. Игра стоила очень много. Исландия – очень силовая команда, нужно было выигрывать единоборства. К сожалению, пропустили. Надо исправлять эти ошибки и готовиться к следующей игре», – сказал Сергей Ребров.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.