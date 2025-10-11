Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров назвал причину, почему Исландия сделала камбек в матче с Украиной
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 18:44 |
587
0

Ребров назвал причину, почему Исландия сделала камбек в матче с Украиной

«Сине-желтые» победили – 5:3

11 октября 2025, 18:44 |
587
0
Ребров назвал причину, почему Исландия сделала камбек в матче с Украиной
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, как сборной Исландии удалось отыграться в матче с «сине-желтыми» после счета 1:3.

«Были ошибки от Исландии, были от нас. Игра стоила очень много. Исландия – очень силовая команда, нужно было выигрывать единоборства. К сожалению, пропустили. Надо исправлять эти ошибки и готовиться к следующей игре», – сказал Сергей Ребров.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Холанд не реализовал два пенальти подряд в матче квалификации ЧМ
Бывший форвард Динамо разнес защитника Шахтера за ошибку в обороне
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины U-18 переиграла команду Уэльса на турнире в Хорватии
Футбол | 11 октября 2025, 18:23 0
Сборная Украины U-18 переиграла команду Уэльса на турнире в Хорватии
Сборная Украины U-18 переиграла команду Уэльса на турнире в Хорватии

Единственный гол на 16-й минуте забил Арсений Федоренко

Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Футбол | 11 октября 2025, 09:18 13
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»

Бывший полузащитник сборной Украины проанализировал поединок отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина

Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Футбол | 11.10.2025, 14:34
Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11.10.2025, 06:23
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Футбол | 11.10.2025, 00:25
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
10.10.2025, 06:23
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
10.10.2025, 00:59 1
Бокс
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем