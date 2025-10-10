Лидер сборной Исландии Альберт Гудмундссон оформил дубль в ворота команды Украины в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Гудмундссон забил свой второй гол в этой встрече на 75-й минуте и сделал счет 3:3. Ассист на Альберта отдал Андри Гудьонсен.

После первого тайма Украина побеждала 3:1. Исландцам удалось отыграться.

Гудмундссон забил уже 13-й гол в футболке национальной команды и третий в этом отборочном турнире.

Исландия и Украина играют на стадионе стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике.

❗️ ВИДЕО. Дубль Гудмундссона. Как Исландия сравняла счет в матче с Украиной