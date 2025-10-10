ВИДЕО. Дубль Гудмундссона. Как Исландия сравняла счет в матче с Украиной
Альберт поразил ворота Анатолия Трубина на 75-й минуте, 3:3 в игре квалификации ЧМ
Лидер сборной Исландии Альберт Гудмундссон оформил дубль в ворота команды Украины в матче квалификации чемпионата мира 2026.
Гудмундссон забил свой второй гол в этой встрече на 75-й минуте и сделал счет 3:3. Ассист на Альберта отдал Андри Гудьонсен.
После первого тайма Украина побеждала 3:1. Исландцам удалось отыграться.
Гудмундссон забил уже 13-й гол в футболке национальной команды и третий в этом отборочном турнире.
Исландия и Украина играют на стадионе стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике.
