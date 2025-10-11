Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина
Тренером интересуется «Панатинаикос»
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может скоро сменить место работы.
По сообщениям издания Sportime, греческий «Панатинаикос» не отказался от идеи назначения Реброва на должность наставника клуба. Судьба тренера решится в ближайшие недели – после завершения группового этапа отбора на ЧМ-2026.
Отмечается, что если Ребров займет с Украиной место ниже второго, то может в таком случае разорвать отношения с УАФ и возглавить греческий клуб.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.
