ВИДЕО. Легионеры Шахтера рассказали, как правильно произносить их имена

«Шахтер» опубликовал в официальных соцсетях видео, на котором легионеры команды произносят свои полные имена.

Такие видео популярны среди европейских клубов и лиг, которые таким образом облегчают задачу болельщикам, журналистам и комментаторам по произношению фамилий легионеров. «Шахтер» тоже решил поддержать этот тренд.

В видео приняли участие: Педро Энрике, Изаке, Иракли Азаров, Алаа Грам, Лукас Феррейра, Диего Арройо, Лука Мейреллиш, Марлон Сантос, Марлон Гомес, Висиус Тобиас, Педриньо, Эгиналду, Невертон, Кауа Элиас.

Следующий матч «Шахтер» проведет 18 октября в 18:00 в Житомире с «Полесьем».