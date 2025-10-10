Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Легионеры Шахтера рассказали, как правильно произносить их имена
Украина. Премьер лига
10 октября 2025, 19:20 | Обновлено 10 октября 2025, 19:25
ВИДЕО. Легионеры Шахтера рассказали, как правильно произносить их имена

Шахтер поддержал европейский тренд

ФК Шахтер

«Шахтер» опубликовал в официальных соцсетях видео, на котором легионеры команды произносят свои полные имена.

Такие видео популярны среди европейских клубов и лиг, которые таким образом облегчают задачу болельщикам, журналистам и комментаторам по произношению фамилий легионеров. «Шахтер» тоже решил поддержать этот тренд.

В видео приняли участие: Педро Энрике, Изаке, Иракли Азаров, Алаа Грам, Лукас Феррейра, Диего Арройо, Лука Мейреллиш, Марлон Сантос, Марлон Гомес, Висиус Тобиас, Педриньо, Эгиналду, Невертон, Кауа Элиас.

Следующий матч «Шахтер» проведет 18 октября в 18:00 в Житомире с «Полесьем».

