Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я не хочу в это верить». Джан Пьеро Гасперини – о Довбике
Испания
11 октября 2025, 07:38 | Обновлено 11 октября 2025, 08:29
1978
0

«Я не хочу в это верить». Джан Пьеро Гасперини – о Довбике

Итальянский коуч высказался об украинском форварде

11 октября 2025, 07:38 | Обновлено 11 октября 2025, 08:29
1978
0
«Я не хочу в это верить». Джан Пьеро Гасперини – о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Джан Пьеро Гасперини

Итальянский коуч римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о украинском нападающем Артеме Довбике:

«Я многого от него жду, он должен определиться, он должен реагировать, он должен показать, какой он игрок. Я верю в него, но он должен верить в нас. Это взаимный обмен. У нас агрессивный и решительный стиль игры. Я сказал ему: «Ты думай о голах, а я о результатах. Если ты покажешь хороший результат, но не забьешь, я это прощу. Но если ты не покажешь хорошую игру и не забьешь гол, тогда я начну задумываться». Вот и все. Я требую хорошей игры. Я понимаю, что они не могут всегда быть на 100%. Но если ты не показываешь хорошую игру и не забиваешь гол, у меня остается горький осадок. Он должен бороться, как борются все. Он не сдался, или, вернее, я не хочу в это верить. Если он сдается, у меня есть еще 25, которые хотят играть

Я вижу, что Довбик растет, растет физически. Это самое важное, потому что он по сути силовой игрок, как по строению, так и по техническим характеристикам, и чтобы показывать результат, он должен быть в очень хорошей форме. Я хочу довести его до оптимального состояния, до уверенности в том, что он сможет реализовать свой потенциал. Мы работаем в этом направлении. Во Флоренции он сыграл хорошо. Нужно вселить в него большую уверенность и чувство принадлежности, он должен знать, что команда с ним».

Ранее сообщалось о том, что на Двобика нацелился легендарный клуб.

По теме:
Форвард сборной Исландии перед матчем с Украиной: «Мы порвем их на куски»
Гасперини подпишет футболиста Аталанты, которой поможет Довбику
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини
Даниил Кирияка Источник: Retesport
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 10 октября 2025, 08:59 2
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026

Йожеф прогнозирует результативную ничью

Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11 октября 2025, 08:25 2
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер

«Милан» попытается зимой купить украинца

Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 11.10.2025, 08:22
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Футбол | 10.10.2025, 23:43
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11.10.2025, 06:23
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем