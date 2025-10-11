«Я не хочу в это верить». Джан Пьеро Гасперини – о Довбике

Итальянский коуч римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о украинском нападающем Артеме Довбике:

«Я многого от него жду, он должен определиться, он должен реагировать, он должен показать, какой он игрок. Я верю в него, но он должен верить в нас. Это взаимный обмен. У нас агрессивный и решительный стиль игры. Я сказал ему: «Ты думай о голах, а я о результатах. Если ты покажешь хороший результат, но не забьешь, я это прощу. Но если ты не покажешь хорошую игру и не забьешь гол, тогда я начну задумываться». Вот и все. Я требую хорошей игры. Я понимаю, что они не могут всегда быть на 100%. Но если ты не показываешь хорошую игру и не забиваешь гол, у меня остается горький осадок. Он должен бороться, как борются все. Он не сдался, или, вернее, я не хочу в это верить. Если он сдается, у меня есть еще 25, которые хотят играть

Я вижу, что Довбик растет, растет физически. Это самое важное, потому что он по сути силовой игрок, как по строению, так и по техническим характеристикам, и чтобы показывать результат, он должен быть в очень хорошей форме. Я хочу довести его до оптимального состояния, до уверенности в том, что он сможет реализовать свой потенциал. Мы работаем в этом направлении. Во Флоренции он сыграл хорошо. Нужно вселить в него большую уверенность и чувство принадлежности, он должен знать, что команда с ним».

