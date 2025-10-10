Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
10 октября 2025, 18:19 |
Барселона создаст новый турнир, в котором сыграют Судаков и Трубин

Участниками Суперкубка Иберии станут три испанских гранда и три топ-команды из Португалии

Барселона создаст новый турнир, в котором сыграют Судаков и Трубин
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Испанская «Барселона» решила создать новый турнир, в котором примут участие команды из Испании и Португалии. Об этом сообщил президент португальского «Порту» Андре Виллаш-Боаш.

Идею каталонского клуба поддержали мадридские гранды – «Реал» и «Атлетико». На данный момент стороны ведут переговоры о формате и юридических аспектах будущего турнира.

Кроме трех испанских команд, сыграть в Суперкубке Иберии смогут и три топ-команды из Португалии. Предложения о присоединении получили «Порту», а также лиссабонские «Спортинг» и «Бенфика».

Иберия – это историческое название Пиренейского полуострова, поэтому новый турнир получит название Суперкубок Иберии.

Стоит отметить, что в составе «Бенфики» выступают два футболиста сборной Украины – полузащитник Георгий Судаков и голкипер Анатолий Трубин. В случае успешного запуска нового турнира, украинские игроки получат шанс сыграть с лучшими командами Испании и Португалии.

Николай Титюк
