Семейная история. В полуфинале Мастерса в Шанхае сыграют двоюродные братья

Теннисисты Валентен Вашеро (Монако, ATP 204) и Артур Риндеркнеш (Франция, АТР 54) 10 октября проведут полуфинальные матчи на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае, Китай.

Вашеро и Риндекрнеш – двоюродные братья. Они ходят друг к другу на матчи и поддерживают в боксе.

«Во-первых, я просто следую примеру двоюродного брата. В четверг он переживал сильные эмоции, и я старался делать то же самое – сражаться, бороться, идти до конца. Эта неделя с самого начала складывается потрясающе. Вся семья следит за нами из дома, а здесь мы словно живем в своем маленьком мире», – сказал Риндеркнеш в интервью на корте после победы над Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале Мастерса.

Артур в Шанхае, помимо Оже, также обыграл Хамада Меджедовича, Алекса Микельсена, Александра Зверева и Иржи Легечку. Его следующим соперником будет Данил Медведев.

На счету Вашеро, который стартовал с квалификации, победы над Нишешем Басаваредди, Лиамом Дракслем, Ласло Дьере, Александром Бубликом, Томашем Махачем, Таллоном Грикспором и Хольгером Руне. За выход в финал Валентен поборется против Новака Джоковича.

И Вашеро, и Риндеркнеш впервые в карьере сыграют в полуфинале Мастерса. С понедельника Валентен дебютирует в топ-100, а Артур – в топ-40.

Впервые за восемь лет в полуфинал Мастерса вышли два тенниса, которые находятся за пределами топ-50 рейтинга ATP. Кроме того, Вашеро является вторым самым низкорейтинговым полуфиналистом соревнований категории ATP 1000 в истории после Крис Вудрафф в 1999 году, который занимал 550-е место и добрался до этой стадии на кортах Индина-Уэллс.

