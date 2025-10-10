Статистика на стороне команды Реброва. Как Украина играла с Исландией

Сегодня сборная Украины в рамках отбора ЧМ-2026 сыграет матч против Исландии – это будет шестая встреча команда, а статистика на стороне украинской национальной команды.

При этом соперники встречались совсем недавно – в плей-офф отбора на Евро-2024, где команда Сергея Реброва выиграла со счетом 2:1.

Всего в пяти поединках сборная Украины дважды выиграла, один раз проиграла и дважды сыграла вничью.

В отборочной группе лидирует Франция с шестью очками, у Исландии три пункта, а Украина и Азербайджан набрали по одному очку.