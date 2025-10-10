Подопечные Сергея Реброва 10 октября сыграют в Рейкьявике на стадионе Лейгардальсведлюр против сборной Исландии в третьем туре отбора на ЧМ-2026. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины перед игрой с Исландией