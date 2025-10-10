Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины перед игрой с Исландией
Чемпионат мира
10 октября 2025, 11:15
ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины перед игрой с Исландией

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины перед игрой с Исландией
Коллаж Sport.ua

Подопечные Сергея Реброва 10 октября сыграют в Рейкьявике на стадионе Лейгардальсведлюр против сборной Исландии в третьем туре отбора на ЧМ-2026. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины перед игрой с Исландией

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
