Чемпионат мира10 октября 2025, 11:15 |
ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины перед игрой с Исландией
Подопечные Сергея Реброва 10 октября сыграют в Рейкьявике на стадионе Лейгардальсведлюр против сборной Исландии в третьем туре отбора на ЧМ-2026. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины перед игрой с Исландией
