  4. Не менее 250 млн евро. Реал готовит невероятный трансфер на следующее лето
Испания
09 октября 2025, 22:32
803
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть испанский гранд. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, «сливочные» рассматривают возможность продажи 25-летнего футболиста в чемпионат Саудовской Аравии. За бразильца в Мадриде хотят получить минимум 250 миллионов евро.

В текущем сезоне Винисиус провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нашел топовую замену Винисиусу.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Cadena Ser
