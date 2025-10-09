Не менее 250 млн евро. Реал готовит невероятный трансфер на следующее лето

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть испанский гранд. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, «сливочные» рассматривают возможность продажи 25-летнего футболиста в чемпионат Саудовской Аравии. За бразильца в Мадриде хотят получить минимум 250 миллионов евро.

В текущем сезоне Винисиус провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нашел топовую замену Винисиусу.